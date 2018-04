Böhringen Firma Rückle: Drei bittere Jahre des Niedergangs

Böhringen / Von Alexander Thomys

Die Fahnen in der Zainingerstraße stehen auf Halbmast. Mitarbeiter der Firma „Zollern-Rückle“ haben die Banner des Unternehmens aus Sigmaringendorf-Laucherthal ungefragt in die Position der traditionellen Trauerbeflaggung gebracht. Es passt zur Stimmung in Böhringen. Denn das Traditionsunternehmen Rückle Rundtischsysteme, 2014 von der Zollern-Gruppe übernommen, schließt. Ende Mai soll der Standort Böhringen abgewickelt sein.

Offiziell, so die Aussage des Pressesprechers der Zollern-Gruppe, Dr. Raik Flämig, soll der Betrieb nun am Stammsitz in Herbertingen fortgesetzt werden. Allein: Mit weniger Mitarbeitern und wohl auch geringerer Produktvielfalt. Darauf deuten jedenfalls die Berichte von Rückle-Mitarbeitern hin, die das Ende nicht stillschweigend in Kauf nehmen wollten, sondern gegenüber der SÜDWEST PRESSE über den bitteren Niedergang ihrer Firma erzählten. Um Ärger mit ihrem Noch-Arbeitgeber zu vermeiden, wollen die zum Teil seit Jahrzehnten bei Rückle engagierten Männer an dieser Stelle ungenannt bleiben.

Nur der Notar fehlte

Ihrer Enttäuschung möchten sie allerdings Luft machen. „Bei der Übernahme hat man uns Gott weiß was versprochen“, berichten die Männer. „Wir haben uns darauf gefreut, dass eine gescheite Firma sich entschieden hat, bei uns zu investieren.“ Neue Maschinen seien versprochen worden, die damals noch 70 Mitarbeiter schöpften nach der Insolvenz der Rückle Werkzeugfabrik GmbH im September 2014 wieder Hoffnung. Von den ursprünglichen Unternehmern, die als Mitarbeiter im Betrieb verblieben, sei auch der Grundstückskauf geplant, wurde seitens Zollern damals verkündet. „Uns wurde gesagt, der Kaufvertrag sei so gut wie abgeschlossen, es würde nur noch der Notar fehlen“, erinnert sich ein früheres Betriebsratsmitglied.

Allein: Aus dem Kauf wurde nichts. Und auch sonst wich die Euphorie über den angekündigten Neubeginn schnell der Ernüchterung. Zwar konnte in Böhringen sogar eine Abordnung des Nürtinger Maschinenbauers Heller begrüßt werden, doch aus den neuen Maschinen wurde nichts. Verschiedene Konzepte wurden diskutiert und verworfen, am Ende tat sich nichts. „Ohne neue Maschinen hatten wir aber keine Chance, aus den roten Zahlen zu kommen“, berichten die Rückle-Mitarbeiter. Viel zu oft standen die reparaturanfälligen Maschinen still. Von der Zollern-Gruppe fühlten sich die Arbeitnehmer schon damals im Stich gelassen. „Der Betriebsleiter aus Herbertingen war, wenn es hochkommt, vielleicht zwei Mal in der Woche in Böhringen“, schildert einer der Männer. Sein Kollege drückt es noch drastischer aus: „Ich habe den in drei Jahren vielleicht drei Mal gesehen.“

Immer wieder wenden sich die Böhringer an die Zollern-Chefs und bitten um Lösungen, schließlich galt im Laufe der Zeit die Vorgabe, Zollern-Rückle müsse erst aus den roten Zahlen kommen, ehe investiert würde. Was ohne zuverlässige Produktionstechnik utopisch war. „Am Ende wurde uns gesagt, der Chef persönlich wolle jeden Freitag kommen, um nach dem Laden zu schauen. Eine Woche später war das schon wieder Geschichte.“

Vor den Sommerferien, im Juni 2017, wurden die Mitarbeiter dann über das Aus für Böhringen informiert. 20 Mitarbeiter fuhren dann sogar nach Herbertingen, um sich den möglichen neuen Standort anzusehen. „Wir haben uns eine Halle angeschaut, kurze Zeit später hieß es dann, dies sei doch nicht richtig gewesen“, erinnern sich die Männer mit einem Kopfschütteln. Der Betriebsrat stemmt sich ebenfalls gegen die Standortschließung, versucht, sich mit einem Gutachten in Stellung zu bringen. Doch die Zahlen stimmen nicht, die Produktion in Herbertingen sei wirtschaftlicher. Dabei wird dort mit einer Produktionsfläche von 800 Quadratmetern geplant – in Böhringen sind es 4000. „Da wurden Äpfel mit Birnen verglichen.“ Im Herbst ist dann klar, dass der Standort geschlossen wird.

Neue Hoffnung keimt auf, als ein Verkauf der Rundtischfabrikation in Erwägung gezogen wird. Doch die Zollern-Gruppe zieht die Notbremse. Aufgrund einer „hohen Anzahl spontaner, von Zollern nicht veranlasster Eigenkündigungen“ sei das „bisherige Verlagerungskonzept als auch der zwischenzeitlich geplante Verkauf des Unternehmens wegen des Wegfalls wesentlicher Know-How-Träger“ nicht mehr umzusetzen, heißt es in einer Information an den Betriebsrat, der dies im Betrieb öffentlich machte.

Kamen die genannten Kündigungen für die Betriebsleitung wirklich überraschend? „Die Jungen sind alle gegangen – zum Jahreswechsel waren wir noch 34“, sagen die altgedienten Rückle-Mitarbeiter. In Zeiten des Fachkräftemangels löste die Ankündigung der Standortschließung die Wechselwelle aus. Was zumindest die übrigen Mitarbeiter nicht wunderte. Aber wurmte. Seien sie doch schließlich wohl keine „Know-How-Träger“, kommentieren sie das Zollern-Schreiben.

Das neue Konzept für Herbertingen sieht nun eine geringere Komplexität, eine reduzierte Fertigungstiefe und eine reduzierte Anzahl an neuen Arbeitsplätzen vor, heißt es in dem Schreiben an den Betriebsrat. Sieben Mitarbeiter, so sagen es ihre Kollegen, haben sich davon überzeugen lassen und neue Verträge bei Zollern unterzeichnet.

Für die verbliebenen Kollegen bei Zollern-Rückle wird es dagegen nun richtig bitter. Denn die Unternehmensgruppe verwies in den Verhandlungen mit Betriebsrat und Gewerkschaft auf die Eigenständigkeit der 2014 neu gegründeten Firma „Zollern-Rückle“. Bei Abfindungen zählt die langjährige Betriebszugehörigkeit zur Rückle Werkzeugfabrik deshalb nicht, Abfindungen gibt es daher nur im geringen Umfang, eine Transfergesellschaft gibt es nur bis zum 31. Januar 2019.

Zu gute Prognosen

Es dürfte das Aus für die 1910 begonnene Rückle-Firmengeschichte sein. Am Ende schwanken die Rückle-Mitarbeiter, wie sie das Wirken der Zollern-Gruppe bewerten sollen. „Der Insolvenzverwalter und die frühere Geschäftsleitung haben zu gute Prognosen gemacht“, lautet etwa ein Urteil. „Zollern hat gedacht, da kommen die Gewinne automatisch.“ Später sei das Unternehmen dann mit der Realität überfordert gewesen. „Die haben drei Jahre herumgeeiert bei Investitionen, sie waren zu langsam beim Nachdenken, wie es weitergehen soll. Für sämtliche Probleme waren sie nicht zuständig.“

Andere glauben, die Zollern-Gruppe habe von Anfang an nur ein Auge auf den Namen „Rückle Rundtische“ geworfen – und auf technische Details und die Kundendaten der Böhringer. Was stimmt, wird die Öffentlichkeit wohl nie erfahren. Das Rückle-Aus in Böhringen jedenfalls wird kommen, verbunden mit dem Gang in die Arbeitslosigkeit für viele ehemalige Mitarbeiter. Die Zollern-Fahnen in der Zainingerstraße wehen indes weiter auf Halbmast. Von der Geschäftsführung wohl unbemerkt.