Vorbei an Burgen und Schlössern, an Streuobstwiesen und Weinbergen, an Stadtansichten und grünen Hügeln – das ist der Weg des Neckars, dieser für Baden-Württemberg so bedeutende und mythenumrankte Fluss. Und immer an seiner Seite verläuft der Neckartalradweg. Das Stück von der Tennisanlage bis zur Gemarkungsgrenze zu Neckartailfingen soll jetzt saniert werden.

Geplant sind die Erneuerung der Oberfläche sowie eine Anpassung der Fahrbahnbreite. Wie Bürgermeisterin Melanie Braun in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats darlegte, befindet sich die Oberfläche des Neckartalradwegs in einem sehr schlechten Zustand. Demnach ist der Asphaltdeckbelag an vielen Stellen gerissen, beschädigt oder gar abgetragen und ausgebrochen. An mehreren Stellen liegt sogar die Schotterschicht frei.

Der Radweg ist zur Sanierung in drei Abschnitte eingeteilt. Im abschnitt A gibt es einige punktuell sanierte Stellen Der Randbereich ist zu beiden Seiten abgesackt. Der Weg ist hier zwischen 2,3 und 2,7 Meter breit. In abschnitt B sind lediglich die Fahrspuren befestigt. Der Mittelstreifen ist stark bewachsen. Der Asphaltbelag weist einige Schlaglöcher auf. Die Breite beträgt zwischen zwei und 2,8 Meter. Im abschnitt C verfügt der Weg über eine ungebundene Oberflächenbefestigung. Auch hier ist der Mittelstreifen zwischen den Fahrspuren stark bewachsen. Mitunter ist die Deckschicht abgetragen und die grobkörnige Schottertragschicht ist freigelegt. Zudem gibt es einige Schlaglöcher. Die Breite des Wegs beträgt 2,1 Meter.

Die Oberfläche erhält einen neuen Asphaltdeckbelag. In den Abschnitten B und C wird bis zur Markungsgrenze Neckartailfingen der alte Asphalt abgetragen und ein neuer Aufbau mit Schottertragschicht und Asphaltbelag aufgebracht. In den Randbereichen wird der Weg ergänzt und neu aufgebaut. Beim gesamten Um- und Ausbau der Oberflächen wird zur Entwässerung eine einseitige Neigung von 2,5 Prozent hergestellt.