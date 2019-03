Die Anforderungen für die Feuerwehren werden auf Grund neu entstandener oder noch entstehender unterirdischer Anlagen zunehmend komplexer. Deswegen haben die Feuerwehrkommandanten aus Metzingen und Reutlingen, Hartmut Holder und Harald Herrmann, ihren jeweiligen Oberbürgermeistern vorgeschlagen, gemeinsam ein so genanntes Lösch-Unterstützungsfahrzeug vom Typ LUF 60 zu beschaffen.

Das knapp zwei Meter hohe Gerät, das auf den ersten Blick wie eine Schneekanone anmutet, ist spezialisiert darauf, bei Bränden in Tunneln, großen Industriegebäuden oder Tiefgaragen den lebensgefährlichen Rauch aus den Anlagen zu blasen. Der Löschroboter wird in Metzingen stationiert. Die Metzinger Feuerwehr unterstützt die Reutlinger Kollegen bei Brandfällen in Reutlingen und setzt das neue Fahrzeug mit dem dazugehörenden Personal kostenfrei ein.