Der Rauch mehrerer brennender Rollen Toilettenpapier führten wohl über die Lüftungsschächte im Mehrfamilienhaus zur Auslösung von Rauchmeldern in verschiedenen Wohnungen und sorgten so am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr in der Danziger Straße für einen Großeinsatz von Rettungskräften. Da in der Wohnung im vierten Obergeschoss, wo der erste Rauchmelder ausgelöst wurde, niemand auf das Klingeln öffnete, musste die Feuerwehr die Wohnung öffnen.

Rauchmelder in mehreren Wohnungen lösen Alarm aus

Hier wurde Rauch, jedoch nicht die Ursache festgestellt werden. Währenddessen löste ein weiterer Rauchmelder in einer Wohnung, zwei Stockwerke darunter aus. Auch hier musste die Wohnungstür aufgebrochen werden. Zum selben Zeitpunkt wurde jedoch von einem Feuerwehrmann in einer Wohnung im Erdgeschoss ebenfalls Rauch festgestellt, als die betreffende Bewohnerin gerade ihre Tür öffnete.

Rauch dringt aus Toilette

Der Rauch drang aus der Toilette ihrer Wohnung. Die 29-Jährige hatte beim Eintreffen der Einsatzkräfte zunächst im Flur auf der Treppe gesessen, um dem Einsatzgeschehen zuzuschauen. Daraufhin verschwand sie in ihre Wohnung. Etwas später öffnete sie ihre Tür nochmals, um wieder hinauszublicken.

Brennendes Toilettenpapier

Ein Trupp suchte sofort nach der Ursache in ihrer Wohnung und wurde in der Toilette fündig. Dort verursachten brennende Toilettenpapierrollen den starken Rauch. Die in der Wohnung befindliche 10-jährige Tochter der Frau sowie deren 57-jährige, gehbehinderte Mutter und ein Hund wurden nach draußen gebracht und vor Ort durch Kräfte des DRK untersucht. Der Brand wurde gelöscht, ein Schaden ist nicht entstanden. Die Feuerwehr Nürtingen war mit einer Drehleiter, die Feuerwehr Neckartenzlingen mit fünf Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort.