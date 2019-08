Unmittelbar nach der Bergung des verunglückten Autos aus der Erms wurden die Rettungskräfte am Samstagmittag zu einer Brandnachschau ins Industriegebiet Längenfeld alarmiert. In einem Gewerbebetrieb in der Gutenbergstraße war es zu einem Brand der Elektroinstallation gekommen, welchen der Firmeninhaber und zwei Mitarbeiter noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Metzingen löschen konnten. Da es zu einer deutlich wahrnehmbaren Verrauchung gekommen war, forderte Feuerwehrkommandant Hartmut Holder den Rettungsdienst nach, da bei den drei Beteiligten der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand. Ein Notarztwagen des Roten Kreuzes sowie ein Rettungswagen der Malteser kümmerten sich anschließend um den Firmenchef und seine Mitarbeiter.

Drei Einsätze

Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrleute kontrollierten derweil den verbrannten Elektroverteilerkasten per Wärmebildkamera auf etwaige Glutnester. Anschließend belüfteten die Florianjünger die Werkstatthalle, um die giftigen Rauchgase aus dem Gebäude zu bekommen. Für die Metzinger Feuerwehr war dies bereits der dritte Einsatz am Samstag: Zuvor hatte es den Unfall in der Erms und eine Nottüröffnung gegeben.