Kohlberg Feuerwehr-Nachwuchs steht bereit

Kohlberg / Von Mara Sander

Genau 15 „Jusi-Löschkids“ hatten am Freitag ihren großen Tag, denn seit dem kleinen Festakt im Feuerwehrgerätehaus gehören sie nun offiziell zur Kohlberger Feuerwehrfamilie. Sie können im wörtlichen Sinn von der Kinderfeuerwehr über die Jugendfeuerwehr in die aktive Mannschaft hineinwachsen.

Damit hat die aktive Wehr ein weiteres Fundament für den Nachwuchs aus eigenen Reihen, was bisher nur die Jugendfeuerwehr bieten konnte. Im Landkreis Esslingen gibt es rund 1100 Jugendliche in 44 Wehren, und mit den „Jusi-Löschkids“ nun insgesamt zehn Kinderfeuerwehren mit 185 Teilnehmern, wie Daniela Lohrmann vom Kreisjugendfeuerwehrverband informierte. Zwei weitere Gründungen von Kinderfeuerwehren sollen noch in diesem Jahr stattfinden.

„Der Trend geht steil nach oben“, so die Feuerwehrfrau, die die „Jusi-Löschkids“ gleich zum Kreisjugendfeuerwehrtag am 5. Mai in Neckartenzlingen einlud.

Kommandant Alexander Seidenspinner präsentierte den Feuerwehrnachwuchs mit einem Ratespiel. Er erinnert an das Leitmotiv „Einer für alle – alle für einen“, denn Kameradschaft und Zusammenhalt sind neben Fachkompetenz, Einsatz- und Leistungsbereitschaft kennzeichnend für die Feuerwehren. „Bei der Feuerwehr helfen alle immer zusammen.“

Die „Jusi-Löschkids“ erklärten ihre neuen Aufgaben vom Löschen bis zur Tierrettung mit einem Feuerwehrlied nach der Melodie eines bekannten Kinderliedes. „Bevor das Feuer wütend zischt, wird es vom Löschschlauch kalt erwischt. Tatütata, tatütata.“

Stolz trugen sie die roten Uniformen und nannten ein paar Gründe, warum sie sich gerade dieses Hobby ausgewählt haben. „Weil ich Lust dazu habe“, oder „weil ich Menschen helfen möchte“ – das waren nur zwei Argumente, neben „mir gefallen die tollen Autos“ oder der Bemerkung, dass bereits der Vater oder Bruder bei der Feuerwehr sei.

Ihre erste Bewährungsprobe haben die jungen Feuerwehrleute schon bei der 24-Stunden-Übung bestanden.

Von der schwärmen sie noch immer und sind mit Eifer bei der Sache. „Spielerisch an den Ernst der Sache heranführen“, beschrieb Roland Schultheiß, einer der stellvertretenden Esslinger Kreisbrandmeister, den Beginn des Ausbildungswegs schon im Grundschulalter.

Kohlbergs Bürgermeister Rainer Taigel, selbst Feuerwehrmann, wies darauf hin, dass die beiden Leiterinnen, Julia Maisch und Lena Held, von Beruf Lehrerinnen, mit „pädagogischem Sachverstand“ diesen Weg prägen und ihre Freizeit für die Aufgabe einbringen.“

Die Gemeinde sei sehr stolz auf die „Jusi-Löschkids“, so Bürgermeister Rainer Taigel.

Er gab den Kindern am Beispiel von Feuerwehrhelm, -handschuhen und Sicherheitsstiefeln drei Tipps mit für die Zukunft: „Sei einfach du selbst. Mach den anderen nichts vor und bewahre einen kühlen Kopf, sei bereit Verantwortung zu übernehmen und zuzupacken, wenn Deine Zeit kommt und höre auf den Rat guter Freunde“, sowie „sei mutig und standhaft“.