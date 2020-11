Spätestens seit sich die Schönen und ganz Schönen nach anstrengenden Tagen in den Realityformaten à la Bachelor im Privatfernsehen im Jacuzzi entspannen, weiß die Fangemeinde im winterlichen Mitteleuropa die Vorzüge der warmen Wasserfässer, die für gemeinhin als Whirlpool bezeichnet worden sind, zu schätzen. Wohl dem, der so ein Teil sein Eigen nennen darf. Eine Frau aus Metzingen zählt zu den Glücklichen. Und sie ist zudem noch in der beneidenswerten Situation, ein solch begehrtes Becken mit Thermalwassertemperaturen auf dem Dach ihres Penthouses zu haben.

Beim morgendlichen Badegang hat sie am Samstag aber einen Großeinsatz ausgelöst. Zu früher Stunde legte sie sich ins warme Wasser, blickte über die Nebelschwaden von Alb bis Neckartal und freute sich über die ersten zaghaften Sonnenstrahlen im Osten. Und weil es am Samstag mit Temperaturen um die Gefrierpunkt doch wenig kuschelig im Freien war, entfachte sie ein Feuer im gasbefeuerten Heizstrahler auf dem Dachgarten.

Aufsteigender Rauch

Wasserdampf aus dem aufsteigenden Jacuzzi in Verbindung mit der lodernden Flamme eines Heizstrahlers auf dem Dach eines Hochhauses wirkt andererseits bedrohlich. Zumindest dann, wenn man die Wellnessoase über den Dächern der Stadt nicht kennt. Ein weiter entfernt wohnender Nachbar, der zur frühen Stunde kurz vor seinem Haus war, kombinierte eigentlich richtig: Feuer und Rauch auf dem Hochhausdach, da muss es brennen!

Nun sind Hochhäuser im Brandfall für Bewohner und Einsatzkräfte durchaus problematische Objekte, wie man spätestens seit dem Katastrophenfilm „Flammendes Inferno“ weiß. Bei der Feuerwehr sind sie deshalb in einer hohen Alarmkategorie hinterlegt. Als der Notruf am frühen Samstagmorgen bei der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Reutlingen aufgelaufen ist, schickte die gleich einmal einen Löschzug der Abteilung Stadtmitte und die Abteilung Neuhausen zum vermeintlichen Brandobjekt. Parallel versetzte man die Abteilung Glems in Bereitschaft. Macht unterm Strich zirka 70 Feuerwehrleute. Nicht eingerechnet sind die Kräfte der Polizei sowie der Notarzt und die Rettungswagen.

Entspannung ade

Im morgendlichen Metzingen steppte also ganz mächtig der Bär, um es salopp zu formulieren. Angesichts der nicht mehr enden wollenden Martinshörner, die aus allen Richtungen zur vermeintlichen Einsatzstelle hin unterwegs waren, war es dann auch mit dem Entspannungsbad im Jacuzzi vorbei, als Polizei und Feuerwehr in Einsatzmontur vor der Tür im Penthouse standen und lautstark gegen die Tür klopften.

Bis zur Einsatzstelle hatten es bis dahin rund 40 Einsatzkräfte aller Hilfsorganisationen geschafft. Der Frau war nach der Aufregung erst einmal der Spaß am morgendlichen Bad vergangen. Und Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Polizei waren froh, den vermeintlichen Großeinsatz nach so kurzer Zeit wieder beenden zu können.