Zu einem Küchenbrand ist die Feuerwehr am Sonntag gegen 14.30 Uhr in die Eichendorffstraße in Dettingen gerufen worden.

Keine Verletzten

Verletzt wurde dabei niemand, dank Drehleiter war der Brand bald unter Kontrolle.

