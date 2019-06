Im Zugangsbereich einer Tiefgarage in der Metzinger Schützenstraße kam es am späten Freitagnachmittag zu einem Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Metzingen wurde gegen 17.40 Uhr wegen starker Rauchentwicklung alarmiert und fand nach dem Eintreffen einen Müllraum vor, der in Flammen stand.

Mehrere Müllbehälter brannten

Das Feuer hatte sich offenbar in einer fahrbaren Müllbox entzündet und griff in der Folge auf weitere sechs bis sieben Müllbehälter über, wie der Kommandant der Wehr, Hartmut Holder, die Lage vor Ort schilderte. Rund 400 Liter Müll gerieten in Brand. Das Feuer konnte derweil schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Während des Brands kam es jedoch zu einer starken Rauchentwicklung, von der nicht nur die Fassade des Gebäudes, sondern auch der Innenraum der angrenzenden Tiefgarage betroffen war. So waren die Einsatzkräfte nach der erfolgreichen Brandlöschung hauptsächlich damit beschäftigt, den Garageninnenraum mit Frischluft zu belüften. Zum Einsatz kam ein Großlüfter. Menschen kamen in Folge des Feuers nicht zu Schaden. Abgesehen vom Rauchniederschlag, dürfte es nach den ersten Erkundungen im Innenraum der Garage auch zu keinen Beschädigungen an den abgestellten Fahrzeugen gekommen sein.

Begrenzter Schaden

Laut Hartmut Holder dürfte sich der entstandene Schaden trotz der starken Rauchentwicklung in Grenzen halten. Er schätzt ihn vorsichtig auf etwa 15 000 Euro. Was genau den Brand im Müllabstellraum des Wohnhauses verursacht hatte, werden die folgenden Ermittlungen der Polizei klären müssen.