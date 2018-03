Grabenstetten Feststimmung beim Kreisschützentag

Grabenstetten / Gabriele Böhm

Am Samstagabend konnte Kreisoberschützenmeisterin Ingrid Bracher viele Gäste zum Kreisschützentag des Schützenkreises Hohen Urach in der Falkensteinhalle in Grabenstetten begrüßen. Im Rahmen des Abends wurde zugleich 60 Jahre Kreisschützentag mit vielen Gästen in der Albgemeinde gefeiert.

Stellvertretend für den erkrankten Oberschützenmeister Torsten Binsch des SV Grabenstetten dankte Stellvertreterin Dagmar Ladner in ihrem Grußwort allen Verantwortlichen für die Ausrichtung des Abends. Beifall und Bravorufe gab es für den Musikverein Zainingen, der auf der Bühne mit einem breiten Repertoire von Marsch bis Polka für die musikalische Begleitung sorgte.

Pflege der Schützenhäuser

„Zum 50. Jubiläum waren wir zum ersten Mal in dieser Halle“, erinnerte Ingrid Bracher, die den Mitgliedern der Vereine des Schützenkreises für die Gestaltung des Festakts dankte. Nach der Totenehrung würdigte die stellvertretende Bürgermeisterin Martina Lehmann die Leistungen und Erfolge der Vereine, die teilweise schon auf mehrere Jahrhunderte des Bestehens zurückblicken könnten. „Toll, dass sich so viele Vereine unter dem Dach des Schützenkreises Hohen Urach zusammenschließen.“ Abschließend wünschte Lehmann „Allzeit gut Schuss!“

Ehrgeiz und Ausdauer

„Zum sportlichen Erfolg gehören Ehrgeiz, Ausdauer und unterstützende Helfer“, sagte Christopher Ott vom Sportkreis Reutlingen in seinem Grußwort. Karl-Heinz Fleck, Oberschützenmeister des Schützenbezirks Neckar, dankte allen Schützen für ihren sportlichen und kameradschaftlichen Einsatz und die Pflege der Schützenhäuser. Gleichzeitig bat er darum, Jugendliche für den Sport zu werben: „Wir brauchen dringend Nachwuchs.“

Anschließend nahm der stellvertretende Kreissportleiter Wolfgang Schöllhammer die Ehrungen vor (siehe Infokasten). Der Kreisoberschützenmeister des Gaus Uhland Claudius Jähnsch bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und überraschte Ingrid Bracher mit der Verleihung des Bronzenen Ehrenabzeichens des Gaus.

Abschließend kürte Kreissportleiter Hans-Martin Kärcher den neuen Schützenkönig mit seinem Gefolge. Kreisschützenkönig wurde Christian Bracher vom Schützenverein Sondelfingen mit 17 Teilern. Erster Ritter ist Tom Schmid (54 Teiler) vom Schützenverein Mittelstadt, zweiter Ritter wurde Yannik Hummel von der Schützengilde Zainingen (71 Teiler).