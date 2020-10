Von Huey Lewis’ „Heart of Rock’n’Roll“ über James Browns „I Feel Good“ bis hin zu Chicagos epischem 80er-Bläser-Sound und einer Bigband-Version der Jazzkantine von AC/DCs „Highway To Hell“ – all das hat der erste Abend des ersten coronagerechten Open-Air-Festivals auf dem Gelände des Club Thing in Metzingen am vergangenen Freitag geboten. Und dazu eine angesichts dieser pandemiebedingt kulturarmen Zeit herrlich relaxte, gechillte Atmosphäre.

Musikalisch gestalten Ernest and the Hemingways diesen Auftaktabend – und der mit acht Musikern aus der Gegend um Reutlingen, Tübingen und Altenburg angereiste Bandleader ist in der Region alles andere als unbekannt. So ist zu diesem erstmals unter Corona-Bedingungen aufgezogenen „Kulturherbst“-Termin trotz des während der Woche angekündigten Regens und des am Freitagnachmittag noch recht heftig über Metzingen und die Umgebung fegenden Winds eine beachtliche Anzahl Besucher zum Jugendclub im Gewerbegebiet „Im Wasser“ gekommen: rund 140 Festivalgäste haben die Club-Macher zwischen dem Einlass um 17 Uhr und dem Konzertende gegen 22 Uhr gezählt – wobei die anschließende Party durchaus noch etwas länger ging.

Das Publikum besteht an jenem Abend keineswegs ausschließlich aus den üblichen Jugendclub-Gängern: Da Ernest und Genossen gewöhnlich zum Jahresende in der Glemser Kulturkneipe „Hirsch“ auftreten, jener Termin dieses Jahr aber ausfallen muss, sind auch etliche Stammbesucher des Kulturvereins „z.B. Glems“ darunter. Die Biertisch-Parzellen sowie die drumherum aufgestellten Liegestühle sind somit mit einem bunt gemischten Völkchen zwischen 17 und an die 70 Jahre besetzt, allesamt offenbar gleichermaßen Fans des rockigen, rollenden, groovenden „Blues-Brothers“-Sounds.

Trotz der vorab mit der Stadtverwaltung vereinbarten Hygieneregeln samt des aus Ansteckungs-Minimierungs-Gründen gebotenen Abstands von 1,50 Metern zwischen nicht zusammengehörenden Festivalgängern, mit dem an einem Holzpfosten montierten Desinfektionsspray, den gut 20 mit rot-weißem Absperrband markierten Biertisch-Parzellen, außerhalb derer die Besucher ihre Mund-Nase-Masken tragen müssen, ist das ein rundum äußerst genüsslicher und mit 17 Grad angenehm milder Festival-Abend. In der Fußgängerzone oder Outletcity fühlt man sich an geschäftigen Nachmittagen coronamäßig teilweise eher gefährdet als am Freitag in dem mit Obstbäumen bestandenen und von bunten Strahlern atmosphärisch ausgeleuchteten Garten des Club Thing.

„Kommt, tanzt, bewegt euch!“, ermuntert der gutgelaunte Leadsänger Ernest die Besucher. „Ihr dürft euch dazu schon auch neben die Bierbänke stellen!“ Je später es wird, desto mehr folgen seinem Rat.

Jonas Hillmann und die anderen ehrenamtlichen Organisatoren des Jugendclubs sind froh, dass nach anfänglich schleppendem Vorverkauf doch so viele Live-Musik-Fans der Einladung zu diesem „Kulturherbst“-Auftakt gefolgt sind. „Wir kommen damit grade so raus.“ Zum nächsten Konzert wünschen sie sich trotzdem noch ein paar mehr Leute.