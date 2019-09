Aus der Ferne sind sie kaum zu erkennen und wirken auf den ersten Blick wie kleine Ameisen, die im Felsen klettern. An jene Insekten jedenfalls musste unser Leser Peter Kurzke denken, als er seine Fotos, zurück am heimischen Computer, genauer betrachtete. In Wirklichkeit handelt es sich freilich um Arbeiter, die durch Seile abgesichert, gegenwärtig mit umfangreichen Felssicherungsarbeiten entlang der derzeit gesperrten Hanner Steige (K 6708) beschäftigt sind. Unter anderem wird ein Steinschlagschutzzaun unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Vorgaben angebracht. Die Steige ist deshalb voraussichtlich noch bis zum Einbruch des Winters für den Straßenverkehr voll gesperrt.

