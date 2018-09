Rathaus Felix Schiffner ist neuer Ortsbaumeister

Dettingen / Christina Hölz

Die Kommunalpolitik kennt er aus dem Effeff, wenn auch nicht en detail von Verwaltungsseite: Felix Schiffner saß etliche Jahre im Riedericher Gemeinderat, war dort jüngster Mandatsräger und sogar Stimmenkönig. Jetzt wechselt der Diplom-Bauingenieur auch beruflich aus der Wirtschaft ins Rathaus: Zum 1. Dezember wird der 39-Jährige neuer Ortsbaumeister in Dettingen. Der Gemeinderat hat den gebürtigen Riedericher zum Nachfolger von Farag Khodary gewählt. Er hatte die Ermsgemeinde nach knapp zwei Jahren wieder verlassen.

Felix Schiffner lebt mitterweile in Metzingen und ist dort kein ganz Unbekannter. Er steht dem DLRG-Ortsverein vor. Studiert hatte er an der Universität Stuttgart, wo er auch sechs Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Seit 2011 arbeitet Schiffner als Projektleiter bei einer Ingenieursgesellschaft für Bauwesen und Vermessung – ein Job, der ihn auch immer wieder in die Rathäuser der Region führte.

Vor sechs Jahren hatte Felix Schiffner für das Amt des Riedericher Bürgermeisters kandidiert und dort immerhin 42 Prozent der Stimmen geholt.