Neuhausen Feiern rund um die Kelter: Vereine laden zur Hockete ein

Neuhausen / Regine Lotterer

Wenn es um ihren Dorfhock geht, ziehen die Neuhäuser an einem Strang. Die Vereine und Institutionen organisieren das Großereignis nicht nur gemeinsam, sie wirtschaften auch in eine Kasse. Der Gewinn wird am Ende des Festwochenendes redlich geteilt. Ein Konzept, sagt Ortsvorsteherin Lilli Reusch, das sich bestens bewährt hat. „Die Vereine sind unheimlich zusammengewachsen.“ Weil sich die Arbeit auf viele Schultern verteilt, können die Neuhäuser ihre Hockete nach wie vor problemlos auf die Beine stellen: Immerhin sind auch in diesem Jahr wieder mehr als 200 Helfer im Einsatz, die sich nicht allein um die Kulinarik kümmern, sondern auch um die erforderliche Technik, das Equipment oder den Auf- und Abbau des Festzeltes.

Wer mitfeiern will, ist am 9. und 10. Juni rund um die Innere Kelter willkommen. Dort liegt die Neuhäuser Festmeile, die am Hockwochenende mit vielerlei Attraktionen aufwartet. Das Programm soll dabei durchaus dazu animieren, die eigenen sportlichen Talente zu erproben. Mit diesem speziellen Angebot würdigen die Neuhäuser ein besonderes Jubiläum, das der TVN in diesem Jahr begeht: Er wurde vor 125 Jahren gegründet. Den Geburtstag feiert der Sportverein am Samstag mit einem so genannten Legendenspiel der Handballer in der Hofbühlhalle, Anpfiff ist um 16.30 Uhr.

Im Anschluss sind die Besucher eingeladen, rund um die Kelter weiterzufeiern, zumal um 19 Uhr ein Festakt für das Geburtstagskind auf dem Programm steht. Unter anderem wollen der Metzinger Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler sowie die Neuhäuser Ortsvorsteherin Lilli Reusch den TVN und dessen Arbeit würdigen. Im Anschluss gehört die Bühne Martin Baur, alias Mørt, und dessen Band, die das Publikum mit Livemusik unterhalten wollen.

Traditionell beginnt der Festsonntag beim Neuhäuser Dorfhock mit einem Familiengottesdienst, der ab 10 Uhr gefeiert wird. Im Anschluss sind die Gäste zum Frühschoppen eingeladen, den Bruno Seitz und seine Hofbühlmusikanten bestreiten. Um 14 Uhr beginnt dann das bunte Kinder- und Unterhaltungsprogramm auf der Neuhäuser Festmeile: Entlang der Kelternstraße dürfen die Besucher beispielsweise eine Runde Kleinfeldtennis spielen, einen Skiathlon absolvieren oder sich am Torwandschießen versuchen. Außerdem hat der TVN das Sportmobil des Württembergischen Landessportbundes gebucht, das zum ersten Mal nach Neuhausen kommt. Im Gepäck hat es vielerlei Gerätschaften, die allesamt ausprobiert werden wollen. Wem es dabei zu heiß wird, ist eingeladen, am Stand der Feuerwehr vorbeizuschauen und sich bei diversen Wasserspielen abzukühlen. Die eigene Geschicklichkeit testen können die Besucher anschließend beim Schnürlesspiel des CVJM. Die kleinen Hockbesucher finden im Garten des Kindergartens Kelternstraße einen Streichelzoo, den die Kleintierzüchter bestücken. Außerdem gibt es eine Hüpfburg und die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Nabu zu basteln.

Ein Programm also, das für jeden Geschmack etwas zu bieten hat, wie die Organisatoren finden. Zumal es auch an kulinarischen Leckerbissen nicht mangelt. Die Vereine servieren unter anderem Burgunderbraten mit Spätzle und Soße, dazu gibt es Klassiker wie Rote Wurst und Pommes sowie Kaffee und Kuchen. Bei Speis und Trank dürfen die Gäste ruhig länger verweilen, zumal zum gemütlichen Festausklang noch einmal Bruno Seitz einen Auftritt gebucht hat: Er ist gemeinsam mit der noch jungen Gruppe „Nuihäuser Danzlmusi“ zu hören.