Metzingen Feiern auf der Obstwiese

Metzingen / Regine Lotterer

Fensterbänke, Autos, Gartenmöbel, alles ist momentan mit feinem, gelben Staub überzogen. Experten haben den Schuldigen zwischenzeitlich ermittelt: Fichten senden ihre Pollen millionenfach in den Frühlingshimmel. Ein Schauspiel, das wohl noch einige Zeit anhalten wird. Während die Nadelbäume also noch in voller Blüte stehen, haben zahlreiche typische Streuobstbäume ihr weißes Kleid schon wieder abgestreift. Dennoch gibt es auf den Obstwiesen vieles zu entdecken und zu erleben: Deshalb bittet der Metzinger Obst- und Gartenbauverein an diesem Sonntag, 6. Mai, zum Fest auf sein Vereinsgrundstück im Frauengrund. Es ist idyllisch im Freizeitgelände Bongertwasen gelegen, ein Besuch auf dem Areal lässt sich also hervorragend mit einem Sonntagsspaziergang verbinden.

Die Gartentüre ist ab 11 Uhr für Besucher geöffnet, die sich auf ein breit gefächertes Programm freuen dürfen. Beispielsweise erhalten Gütlesbesitzer Informationen zur Pflege ihrer Grundstücke. Entsprechende Gerätschaften bekannter Hersteller können besichtigt werden. Wer noch nach den richtigen Pflanzen für den heimischen Garten oder die Obstwiese sucht, erhält gleichfalls kompetent Auskunft. Wertvolle Tipps für die Besucher gibt es überdies während der Führungen durch den Schaugarten des Obst- und Gartenbauvereins. Dabei wird sicher auch der richtige Schnitt für die verschiedenen Bäume thematisiert. Vor Ort präsent ist überdies das Nabu-Mobil und das so genannte Umweltmobil, das Besucher über Bienen und deren wichtige Funktion im Ökosystem aufklärt. Für Kinder organisiert der Verein ein Mal-, Spiel- und Bastelangebot.

Selbstredend ist bestens für Speisen und Getränke gesorgt: Für die Gäste stehen Tische und Bänke sowie ein Zelt inmitten der Streuobstwiesen bereit. Ausgeschenkt werden auch Säfte aus der Streuobstwiesen-Cocktailbar.

Einige Kilometer weiter, im Metzinger Stadtteil Glems, sind Besucher ebenfalls im Grünen willkommen. Zu Fest und Informationen bittet der Verein Schwäbisches Streuobstparadies auf das Gelände des Obstbaubetriebs Gönninger am Glemser Stausee.

Von 14 bis 18 Uhr sind die Besucher eingeladen, die Anlage zu erkunden. Führungen und eine Gartengeräteschau runden das Angebot ab. Auch für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt, verkostet werden dürfen unter anderem heimischer Most und diverse Destillate.