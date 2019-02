Die gute Tat Fast 15000 Euro für die Kindergruppe

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Es betrifft die Wenigsten von uns, zum Glück. Was die Kinder zu erleiden haben, an die sich unsere Spendenaktion „Die gute Tat“ richtet, möchte man sich gar nicht vorstellen.

In einigen Artikeln haben wir auf die Schicksale hingewiesen, die sich in der Kindergruppe der Oberlin-Jugendhilfe (eine Einrichtung der Bruderhaus-Diakonie) bündeln.

Das sind Kinder, deren Eltern psychisch krank sind, die nach außen hin aber den Schein eines heilen Familienidylls wahren. Psychisch krank: Was man sich darunter vorstellen muss, ist so vielfältig, dass eine bloße Aufzählung dieser Erkrankungen ermüdend wäre. Alkoholismus, Drogensucht, Depressionen, Borderline, Schizophrenie: Es gibt viele unterschiedliche Facetten, die das Leben der Kinder von betroffenen Eltern belasten.

Geben ihre Kindheit auf

In der Regel kompensieren die Buben und Mädchen den Ausfall von Vater oder Mutter (oder beiden), indem sie ihre Kindheit aufgeben und in die Rolle der Erwachsenen schlüpfen. Sie kochen für ihre Geschwister, sorgen für einen einigermaßen geregelten Tagesablauf oder bringen vor der Schule die kleine Schwester noch schnell in den Kindergarten.

Die Kindergruppe der Oberlin-Jugendhilfe fängt diese kleinen Seelen auf, indem sie ihnen wenigstens ein Mal wöchentlich die Freiheit eines Kindes zurückgibt. In der Gruppe ist Kindsein nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Dort können sich die Kinder gegenseitig ihre Probleme anvertrauen, ohne befürchten zu müssen, wegen der familiären Schwierigkeiten als Außenseiter dazustehen. Besonders schön aber sind die Ausflüge.

15.000 für die Kindergruppe

Sabrina Dürr, die die Gruppe leitet, nimmt die Kinder gerne mal mit ins Schwimmbad. Für größere Ausflüge, etwa in den Europapark Rust, fehlt einfach das Geld. Nun haben unsere Leser ja fast 15 000 Euro für die Kindergruppe gespendet. Das ist ein wahrhaft schönes Zeichen gelebter Empathie. Wir werden jetzt die symbolische Scheckübergabe vorbereiten und freuen uns schon auf die Berichte aus der Kindergruppe. Wir hoffen natürlich auf immer schönes Wetter, wenn die Kinder zu einem Ausflug starten. Und wir freuen uns mit den Kindern über unbeschwerte schöne Stunden, die ihnen mit ihren Eltern nicht vergönnt sind. Aus welchen Gründen auch immer.

Unseren Lesern, die das möglich gemacht haben, sagen wir herzlichen Dank.

