Fasching Bürgermeister entmachtet: Narrenzunft Goischter Weisau stürmt das Metzinger Rathaus

Tapfer hat Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler gemeinsam mit seinem Team das Metzinger Rathaus gegen die anstürmenden Narren verteidigt. Doch es half nichts: Die Hästräger brachten den Rathausschlüssel in ihre Gewalt und treiben allerlei Schabernack mit dem OB. Dieser musste beispielsweise zeigen, wie gut er mit Wischmop und Besen umgehen kann. Am Ende gab es für ihn ein Putzdiplom, ausgestellt von der Narrenzunft Goischter Weisau. Auch die vielen Baustellen, die derzeit in Metzingen den Verkehr hemmen, waren ein Thema beim Metzinger Narrensturm.