St. Johann Fantasievolle Krippenkunst aus dem Abendland

St. Johann / Nicole Wieden

Der Griff zum Holzscheit und der Wurf in den Ofen erwärmen bei klirrenden Temperaturen in der Regel nicht nur das Zimmer, sondern auch gleich das Gemüt. Bei Rainer Gauger jedoch verhält es sich zuweilen anders. Bei ihm ist es schon vorgekommen, dass er die Tat nicht übers Herz bringen konnte, weil das Holzstück eine besonders schöne Form hatte. Oder weil ihm die Maserung aufgefallen ist.

Aus einem Stück Holz, aber auch aus einem alten Blumentopf, einer halben Kokosnuss oder einem Butterglas weiß Gauger seit über 20 Jahren kleine Meisterwerke zu schaffen: „Eigentlich wollten meine Frau und ich eine Krippe kaufen“, erinnert er sich. Bei ihrer Suche ist er aber stattdessen auf die Kurse des Würtingers Christian Harter gestoßen. In dessen Werkstatt entstand 1997 Gaugers erste Krippe, die man hierzulande wohl als eine „klassische“ bezeichnen könnte: Auf einer mit getrocknetem Moos bedeckten Platte steht ein Bauernhaus im alpinen Stil, daneben befindet sich ein Backhäuschen mit Brotlaiben darin. „Die sind aus Gips und dann braun angemalt“, erklärt der Künstler. Und weil er daran gedacht hat, ein rotes Lämpchen unter den gebündelten Reisigzweigen zu verstecken, könnte man meinen, das Lagerfeuer brenne gerade tatsächlich. Auf diese erste abendländische Krippe folgte auf Wunsch seiner Tochter eine orientalische, an die sich Gauger mit nicht weniger Liebe zum Detail an die Arbeit machte.

Als ehemaliger Werkzeugmechaniker hat Gauger sein handwerkliches Geschick vom Beruf mit in das Hobby gebracht. „Das Basteln gefällt mir einfach“, bemerkt er schlicht und deutet auf eine Fassade seiner mittlerweile 18 Krippen: Üblicherweise ist die Grundlage Holz, das er stellenweise verputzt und bemalt. Die übrigen Materialien stammen ebenfalls aus der Natur oder aber aus dem Haushalt. Woher er seine Inspiration nimmt, kann er gar nicht genau sagen. Die Ideen kommen, sobald er über geeignetes Material stolpert. Das kann ein Butterglas sein, in das er eine Krippenszene hinein bastelt, genau so gut aber auch ein verlassenes Wespennetz: „Das habe ich umgedreht und dann mit Haarspray haltbar gemacht“, sagt er schmunzelnd. Vergeblich dagegen sucht man bei Gaugers Krippen Kunststoffe. Nicht nur das Moos ist echt, auch die Bäume entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als kunstvoll zurechtgeschnittene Zweige. Gerade weil Gaugers Arbeit sich durch große Experimentierfreudigkeit auszeichnet, habe er gelegentlich schon zu hören bekommen, dass so manche seiner Krippen „gar keine richtige“ sei. Aber das stört ihn nicht, ihm gefällt gerade das Ungewöhnliche.

30 bis 40 Stunden benötigt er in seiner Werkstatt pro Krippe, wobei die orientalischen etwas weniger Zeit in Anspruch nehmen. Das Schnitzen der Figuren überlässt er übrigens anderen. Bei der Auswahl lässt er jedoch – völlig gleich, ob er die Figuren im Internet oder aber in Südtirol findet – große Sorgfalt walten; sie sollen schließlich zur Krippe passen. Keines seiner Werke hat Rainer Gauger bisher verkauft, denn jedes Stück ist individuell und das macht es ihm schwer, sich von ihnen zu trennen. Dass in dieser Woche nicht nur die Familie, sondern auch die Öffentlichkeit seine Werke zu sehen bekommt, ist der Vikarin Annemarie Schirrschmidt zu verdanken. Sie ist bei ihrem Besuch zu Gaugers 70. Geburtstag auf seine Schätze aufmerksam geworden, woraufhin im Lonsinger Gemeindehaus die Ausstellung entstanden ist. „Alleine wäre ich wohl nicht auf diese Idee gekommen“, lacht der Künstler.