Neckartenzlingen Fanfaren für Generationen

Neckartenzlingen / swp

Kürzlich lud der Musikverein Neckartenzlingen zu seinem Jahreskonzert im Rahmen einer Jahresfeier in die Melchior-Festhalle ein. Den musikalischen Auftakt machte das Vorstufen-Orchester unter der Leitung von Ferdinand Kübler mit dem „Marsch“ aus der Feder Johann Sebastian Bachs. Sodann begrüßte Vorsitzender Andreas Berens die Gäste. Danach galt die Aufmerksamkeit den Jungmusikern Helene Buchholz, Fabienne Nielitz und Friedrich Rehm: Mit dem Titel „It started with a kiss“ bewiesen sie, dass für sie am Altsaxophon selbst ein Solo-Stück kein Problem darstellt. Diese Darbietung leitete zum nächsten Solo-Beitrag über, bei dem die Schlagzeuger Nikolas Staisch und Leonardo Lombardo am Zug waren. Sie standen vorn auf der Bühne hinter einem Tisch, worauf sie mittels eines Plastikbechers das Solo für Percussion „Cups (When I’m gone)“ darboten.

Nach einer Pause ging es mit den Sonntagsmännern der Schönrain-Chöre weiter. Neben einem Medley von Freddy Quinn lud hierbei der Männerchor unter der Leitung von Herbert Kreusser die Besucher zum Mitsingen ein. Mit der „Generations Fanfare“ von Otto M. Schwarz eröffnete anschließend das Stammorchester des Musikvereins Neckartenzlingen unter der Leitung von Dirigent Stéphane Grosgeorge den letzten Teil des Konzertes.