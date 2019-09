Flugzeugtaufe, Oldtimershow, Regionalmarkt, Verpflegung, Bastelangebote für die Kleinen, Kutschfahrten und und und: Da hat sich der Luftsportverein Roßfeld für seinen Familientag aber mal wieder so richtig ins Zeug gelegt, um den Besuchern aus Nah und Fern ein attraktives Programm für jeden Geschmack zu bieten. Nur: Das Wetter hat ihnen erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Noch mieser als im Vorjahr“, ist die Einschätzung der Veranstalter und da war es eigentlich schon richtig schlecht.

Nebel und Matsch

Und in diesem Jahr: Kaum die Hand konnte man vor Augen sehen, so dicht war die Nebelsuppe oben auf dem Berg, die Wiese versank dank Dauerniesel im Matsch. Der Regionalmarkt wurde von der grünen Wiese schnell in die hintere Halle verlegt, Platz genug war schließlich da. Nur einige der Aussteller rund um die E-Mobilität hatten ihre Zelte im Freien aufgeschlagen, bereits um die Mittagszeit waren sie durchnässt und durchgefroren. Der Kutschfahrtenanbieter verabschiedete sich schnell wieder, denn bei diesem Wetter nahm keiner auf den Bänken Platz. Ein Familientag, der also ein kompletter Reinfall war?

Nein, das wäre dann doch zu negativ gesehen. Denn trotz Regen, Nebel und Kälte kamen etliche Besucher hoch auf den Flugplatz. Das war mit Sicherheit dem großen Programm gewidmet. An dem Tisch der Stadtwerke nahmen immer wieder Kinder und Jugendliche Platz, um ein Solarmodell zu basteln, das an diesem Tag sogar verschenkt wurde. Zum Regionalmarkt waren viele Anbieter von lokalen Waren erschienen, Schwerpunkt war dabei die Nachhaltigkeit und der Umweltschutz, passend zu der Ausstellung rund um die E-Mobilität. „Das ist alles aus einem Guss“, sagt der Organisator der Ausstellung, Norbert Fehrle. Wobei der Markt eine Premiere war, „den werden wir in den nächsten Jahre mit Sicherheit noch ausbauen“, verspricht Fehrle. So gab es beispielsweise die Ermstaluhr von Rudi Wurster zu erstehen, die Alb-Ölmühle stellte ihre Produkte vor und auch Viola Stocker setzt auf Handgemachtes. Sie stellt ihre Waren aus Dingen her, denen sie damit ein zweites Leben einhaucht, wie sie erklärt. So lassen sich alte Jeanshosen zu Mützen verarbeiten oder Papier zu schönen Taschen. Anne Gekeler, die mit Leckereien aus ihrem Garten vertreten war, sah die eher verhaltene Resonanz an diesem Regensonntag sogar von der positiven Seiten. „Bei dem Wetter hat man wenigstens Zeit, um miteinander zu schwätzen.“ Die Klimaschutzagentur informierte ebenso wie der Bezirksimkerverein, die Albguides oder der Tourismusverband Mythos Schwäbische Alb. Viele Elektro-Fahrzeuge auf zwei, drei oder vier Rädern konnten angeschaut werden und die Verkäufer hatten interessante Infos und Fakten parat. Außerdem gab es Oldtimer und Wohnmobile zu bewundern.

Wiedehopf ist der neue Name

Aber natürlich ging es auch ums Fliegen. Die Gäste konnten die Flugzeuge des Vereins anschauen oder mal einen Flugsimulator testen. Nachmittags wurde dann sogar noch eines der Flugzeuge getauft. Seit 1978 ist die Ka8b im Besitz des Vereins, nach 9307 Starts und Landungen, sowie 4100 Flugstunden auf dem Buckel, stand eine grundlegende Sanierung des Flugzeugs an. Viele Vorarbeiten hat der Verein selbst übernommen, den Rest eine Spezialfirma. Seit Mai erstrahlt es wieder in neuem Glanz und ist natürlich auch in der Luft. Gestern war es nun an der Zeit, ihm einen neuen Namen zu geben. Taufpate ist Martin Koch, Vorsitzender der Weingärtnergenossenschaft Metzingen. Getauft wurde das Flugzeug auf den Namen Wiedehopf. Ein Vogel, der hier seine Heimat hat und der ebenso schön und ästhetisch ist. So wie das Flugzeug.

Das Fazit

Das Fazit des Luftsportvereins fällt dennoch ernüchtert aus, wobei die Mitglieder es mit Fassung tragen und sich gefreut haben, dass trotzdem einige Neugierige den Weg zu ihnen gefunden haben. Da kann der nächste Familientag nur besser werden.

