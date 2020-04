Ab dem heutigen Montag wird die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen, in der Kindertagespflege, an Grundschulen sowie an den weiterführenden Schulen ausgeweitet. So werden künftig auch Schüler der siebten Klasse in die Notbetreuung mit einbezogen. Neu ist zudem, dass nicht nur Kinder, deren Eltern beide in der kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch auf Notbetreuung haben, sondern es genügt, wenn ein Elternteil als systemrelevant gilt und der andere unabkömmlich ist. Außerdem werden Kinder aufgenommen, bei denen beide Erziehungsberechtigten oder der/die Alleinerziehende einen Arbeitsplatz mit Präsenzpflicht wahrnehmen und von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Homeoffice ist davon weiterhin ausgenommen.

Reduzierte Gruppengröße für Kitas und Schulen

Die in der erweiterten Notbetreuung zulässige Gruppengröße beträgt bei Kindertageseinrichtungen höchstens die Hälfte der genehmigten Gruppengröße, in Schulen höchstens die Hälfte des für die jeweilige Schulart geltenden Klassenteilers. Da auch in der Notbetreuung der Infektions- und Gesundheitsschutz immer Vorrang hat, kann die Kitaleitung gemeinsam mit dem Einrichtungsträger die Gruppengröße reduzieren, falls sich andernfalls die Infektionsschutzregeln nicht einhalten lassen. Für die Dettinger Kindergärten wurde beispielsweise beschlossen, dass bis zu fünf Kinder in einer Gruppe betreut werden. In der Schule höchstens 14 Kinder. Es sind außerdem immer die gleichen Kinder in der Gruppe. Sollte es also Corona-Fälle geben, müsste man somit nicht die komplette Einrichtung schließen.

Mehr Sicherheitsvorkehrungen durch Fiebermessen und Co.

Bei den Kindern wird in den Dettinger Kindergärten jeden Morgen kontaktlos Fieber gemessen. Sollte die Temperatur über 37,5 Grad liegen, wird das Kind wieder heimgeschickt. Des Weiteren werden Kinder nicht betreut, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder in den vergangenen 14 Tagen standen. Darüber hinaus wurden sowohl für Mitarbeiter als auch für Kinder Alltagsmasken angeschafft für den Aufenthalt in den Räumen.