Günter Käpernick parkt den kleinen Transporter am Rehazentrum Metzingen. Kaum erscheint Fahrgast Claudia Burk am Ausgang, eilt er die Treppe hinauf, hält ihr die Türe auf, bietet seinen Arm als Stütze an und unterstützt sie im Umgang mit dem Gehstock. Am Auto angekommen, hilft er ihr auf den S...