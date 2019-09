Die Outletcity Metzingen entwickelt sich von Europas führendem Premium- und Luxus-Outlet zur internationalen Erlebnis-Destination, verspricht der Konzern, der hinter dieser Marke steht: die Holy AG mit Sitz in Metzingen. Dass die Weichen dafür gestellt sind, wie Holy mitteilt, ist rings um den neu entstandenen Hugo-Boss-Platz zu sehen.

Erweiterung der Outletcity

In den vergangenen eineinhalb Jahren entstand auf dem ehemaligen Areal der Textilfabrik Gaenslen und Völter (G&V) eine Erweiterung der Outletcity, deren letztes Puzzlestück eben jener Store ist, der jetzt eingeweiht wird.

Hugo Boss als Flaggschiff der Outletcity ist allein schon deswegen folgerichtig, weil mit dem Fabrikverkauf bei Boss in den 1970er Jahren alles anfing. Damals noch in einer kleinen Kammer in der Kanalstraße.

Daraus hat sich im Laufe der Jahre die heutige Outletcity entwickelt, die mehr als 100 Marken aus dem Premium- und Luxusbereich vereint. Der Outletcity verdankt Metzingen den über die Grenzen Europas hinaus bekannten Ruf als Hauptstadt des Fabrikverkaufs. Mehr Infos und mehr Bilder folgen.

