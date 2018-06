Metzingen Expressionistisch bedeckt

Metzingen / Nicole Wieden

Wohl nur wenige Künstler können sich rühmen, ihr Werk noch zu Lebzeiten im digitalen Fotoalbum chinesischer Jetset-Traveler vertreten zu sehen. Einige Drittklässer der Sieben-Keltern-Schule haben mit ihrem aktuellen Kunstprojekt unter der Leitung von Galeristin Bettina Scharping ihre Chancen allerdings deutlich erhöht.

Um das nackte Gitter des Bauzaunes am Baufeld des G&V-Areals an der Christian-Völter-Straße zu verkleiden, haben die Schüler ein zirka 50 Meter langes Banner bemalt. Angestoßen wurde das Kunstprojekt durch den verantwortlichen Architekten für Hugo Boss und die umliegenden Anwohner.

Diese hätten sich für die optische Aufwertung der Bauzäune eine Verkleidung mit Bezug zur Stadt gewünscht, so die Pressesprecherin von Hugo Boss, Dr. Hjördis Kettenbach. Über die Stadtverwaltung ist schließlich der Kontakt zur Schule und zur Künstlerin Bettina Scharping entstanden.

Kleidung als Aufhänger

Das Banner zeigt unterschiedlich bekleidete Figuren, mal im Anzug, mal im bunten Clownskostüm: „Aufhänger für die Kinder war das Thema Kleidung“, erklärt Scharping. „Ich habe im Vorfeld viel mit ihnen darüber gesprochen, welchen Stellenwert Kleidung und Mode in unserem Leben einnehmen.“ Als Inspiration hat Scharping ihren Schülern die Arbeiten von Henri Matisse vorgestellt. Sein auffälliger künstlerischer Ausdruck, häufig unter Verwendung ungemischter Farben, sollte die Schüler ermutigen, das Banner möglichst „plakativ“ zu gestalten. Die Drittklässler sollen sich mit dem Expressionisten schnell angefreundet haben. „Aber man kann die Richtung nicht steuern, nur ungefähr vorgeben. Der Rest entwickelt sich von alleine“, so die Künstlerin. Ursprünglich geplant war eine Arbeit mit unterschiedlichem Material, etwa mit Textilien, wobei dennoch überwiegend auf Farbe zurückgegriffen wurde. Von Montag an haben sich die Kinder dreieinhalb Schultage lang dem Projekt gewidmet, und Scharping ist sich der positiven Auswirkungen sicher: „Jedes Kind besitzt Bildungsfähigkeit, aber nicht jedem sind die Mittel dazu gegeben. Einen Malkasten hat nicht jeder Zuhause.“ Besonders erfreulich sei der Effekt auf die Schüler mit Konzentrationsschwächen gewesen sein. Sie seien in ihre Arbeit geradezu versunken.