Konzert Evergreens auf der Treppe gesungen

Hülben / swp

Das diesjährige Treppenhauskonzert des Frauenchors „TonArt“ des Gesangvereins Hülben fand am vergangenen Wochenende unter dem Motto „Unforgettable“ (zu Deutsch unvergesslich) statt – und das Motto war tatsächlich Programm. Die 14 Damen des Chors haben unter ihrem Chorleiter Reiner Hiby Evergreens aus längst vergangenen Tagen sowie einige Musikstücke aus der jüngeren Vergangenheit einstudiert und diese in beeindruckender Weise vorgetragen.

Das Konzert wurde mit dem Klassiker „Sing, Sing, Sing“ von Benny Goodman schwungvoll eröffnet. Im Konzertverlauf konnte das etwas reifere Publikum bei Liedern wie „Sentimental Journey“, „Fly me to the moon“, „Bei mir bist du schön“ oder etwa „Chattanooga Choo Choo“ in Erinnerungen schwelgen, doch auch den jüngeren Gästen war durchaus anzusehen, dass diese Art von Musik immer noch seinen Reiz entfaltet. Mit einem kleinen Augenzwinkern wurden die beiden Stücke „Mein kleiner grüner Kaktus“ von den Comedian Harmonists und „Für Frauen ist das kein Problem“ von Max Raabe vorgetragen.

Die Solistin Heike Drüppel hat einmal mehr ihr Ausnahmetalent mit den beiden Klassikern „Summertime“ und „At Last“ unter Beweis gestellt. Zu allen Musikstücken wurden den Gästen kleine Anekdoten und Hintergrundinformationen durch die Moderatorin Martina Heydemann geboten, die das Publikum in bester Laune durch das abwechslungsreiche Programm führte.

Zusätzlich zum Ohrenschmaus wurde den Gästen auch etwas fürs Auge geboten, denn der Chor setzt jedes Jahr eine neue Dekorationsidee um. Das Konzert im Treppenhaus, das einst aus einer Laune heraus entstanden ist, ist aus dem jährlichen Veranstaltungskalender in Hülben nicht mehr wegzudenken und dürfte auch im kommenden Jahr seine Fortsetzung finden.