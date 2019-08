Das Flaggschiff der Outletcity, der Store von Hugo Boss, öffnet am 26. September. Dann verschwindet eine weitere Baustelle vom früheren G&V-Areal, an das heute lediglich ein alter Fabrikschlot und ein paar Ziegelsteinmauern erinnern. Der Einkauf in diesem Gebäude soll nichts Geringeres als ein Erlebnis sein, wie der Konzern immer wieder betont hat.

Am 13. September Midnight-Shopping

Kaufinteressierte werden nach dem Betreten des Gebäudes auf eine Erlebnisreise durch die Markenwelt des Modekonzerns geschickt. Eine netzartige Metallfassade, die an ein Band aus Textil erinnert, erweckt optisch den Eindruck, als schwebe das Obergeschoss. Schon jetzt bestaunen immer wieder Shopping-Touristen aus aller Welt das imposante Gebäude, doch erst Ende September können sie dort auch einkaufen. Bereits am 13. September lädt die Outletcity zum Midnight-Shopping ein. Ein DJ wird ab 18 Uhr auflegen, zudem gibt es an diversen Stellen Livemusik zu hören. Lounge-Sessel sorgen für Wohlfühlatmosphäre, und ein Shuttle-Bus verkehrt regelmäßig zwischen Metzingen und Stuttgart. „Summer in der City“ nennt sich dieser Tag, der abends beginnt und bis Mitternacht andauern wird. Die Veranstalter versprechen kulinarische Highlights und erfrischende Drinks.

Outletcity Metzingen Schiesser umgezogen, Drogeriemarkt kommt Der alte Store von Schiesser in der Outletcity wird derzeit umgebaut. Nun ist Schießer in der Metzinger Mühlstraße 5. Dafür kommt ein Drogeriemarkt an die Peripherie der Outletcity.

Die städtische Wirtschaftsförderin Dorothee Wörner hatte kürzlich Vertreter des Metzinger Einzelhandels per Rundschreiben auf dieses Event aufmerksam gemacht und zum Mitmachen angeregt, doch vermutlich war die Resonanz gering. Wie Tamara Klett von der Outletcity mitteilt, bleiben an diesem Abend die internationalen Modelabels unter sich, die Innenstadt jedenfalls beteiligt sich wohl nicht.

Eröffnung des Hugo-Boss-Stores am 26. September

Die kommt erst wieder einen Tag nach der (geladenen Gästen vorbehaltenen) Eröffnung des Hugo-Boss-Stores am Samstag, 26. September, zum Zug. Beim so genannten „Weinherbst“, einem Sonntag, an dem die Läden geöffnet sind, freuen sich auch die Vertreter der Metzinger Innenstadt auf zahlreiche Kunden, die zwischen 13 und 18 Uhr erfahrungsgemäß für reichlich Umsatz sorgen werden. Auch im Oktober wird es turbulent in der Outletcity, aber auch in der Stadt. Das neu konzipierte, zweitägige Fashion-City-Event erstreckt sich über die Areale diesseits und jenseits von Ulmer- und Stuttgarter Straße. Viviane Geppert, einigen dürfte sie als Moderatorin des Fernsehmagazins „Taff“ bekannt sein, das täglich auf Pro Sieben zu sehen ist, hat bereits zugesagt.

Ebenso die Sängerin Cassandra Steen, die auch Mitglied der Band Glashaus ist. Einige andere Stargäste und Influencer werden dabei sein, sagt Tamara Klett, kann aber noch keine weiteren Details nennen. Noch laufen die Gespräche.

Das könnte dich auch interessieren:

Kleinkind allein mit Cityroller durch Riederich Anwohner findet den Dreijährigen weinend vor seiner Haustür Ein Dreijähriger hat am frühen Montagmorgen mit seinem Cityroller einen Ausflug unternommen und nicht mehr selbständig zurückgefunden.

Sammlerin findet Riesen-Steinpilz bei Metzingen Spitzenfund mit 24 Zentimetern Durchmesser Dieser Steinpilz reicht für zwei Personen: 700 Gramm wiegt das Exemplar.