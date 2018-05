Metzingen Europas Zukunft hat Fragen

Metzingen / Nicole Wieden

Für all jene Reisefreudigen, die sich gerade in ihrem 18. Lebensjahr befinden, bietet die EU-Kommission eine bislang einmalige Gelegenheit: Sie können sich um ein kostenloses Interrail-Ticket bewerben, das eine vierwöchige Reise durch vier Länder der EU ermöglicht. 15 000 solcher Tickets werden im Juni verlost, zwischen 2021 und 2027 soll das Pilotprojekt noch weiter ausgebaut und mit 700 Millionen Euro ausgestattet werden. Ebenso wie im Fall des Erasmus-Programms, dessen Angebot 2014 von Studenten auch auf Azubis ausgeweitet wurde, sollen junge Europäer animiert werden, ihre Nachbarländer kennen- und schätzen zu lernen.

Die EU setzt derzeit einiges daran, den Nachwuchs von sich zu überzeugen. Und immerhin zwei Drittel aller befragten Jugendlichen in Deutschland haben sich im vergangenen Jahr bei einer Umfrage im Auftrag der Tui-Stiftung für den Verbleib in der EU ausgesprochen. „Das macht Mut“, sagt Beate Müller-Gemmeke. Die Bundestagsabgeordnete aus Pliezhausen besuchte am Montag anlässlich des Europatages, der am 5. Mai an die Gründung des Europarates erinnert, die Schönbein-Realschule, um auf die Fragen der Zehntklässler rund um die Europäische Union einzugehen. In Gruppenarbeit hatten sich die Schüler vorbereitet und ihre Fragen zu Themenblöcken zusammengefasst. Während sich die Lehrer im Hintergrund hielten, führte ein junges zweiköpfiges Moderatorenteam durch die Veranstaltung.

Gemeinsames Bewusstsein

Schon zu Beginn des Gesprächs wurde deutlich, dass die Realschüler optimistisch in die Zukunft blicken. Unter dem Punkt Arbeitslosigkeit etwa kommen zunächst keine Fragen auf, sodass Müller-Gemmeke, deren Schwerpunkt im Arbeitnehmerrecht liegt, auf jene Nachbarländer verweist, die 2008 besonders von der Bankenkrise geschüttelt wurden. Die dortige Arbeitslosigkeit unter den jungen Leuten dürfe auf keinen Fall unbeachtet gelassen werden.

Wichtig ist es Müller-Gemmeke, den gesamteuropäischen Blick auf solche wirtschaftlichen Probleme zu schärfen. Die Notwendigkeit eines gemeinsamen Bewusstseins veranschaulicht sie insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Umwelt: „Die Natur, zum Beispiel ein Fluss, kennt keine Staatsgrenzen. Es ist wichtig für uns, was in den Nachbarländern geschieht.“ Gerade in den gemeinsamen Grenzwerten und Umweltvorgaben sieht die Abgeordnete einen der größten Erfolge der EU, obschon deren Durchsetzung noch einiger Verbesserung bedürfe. Mit 91 laufenden Verfahren aufgrund von Missachtung der Richtlinien im Jahr 2017 – man rufe sich nur die Dieselwerte in Erinnerung – müsse auch in Deutschland noch einiges getan werden, um die genannten Klimaschutzziele zu erreichen. „Die Wege in der EU sind lang. Aber es gibt viele kleine Erfolge, die sich auf lange Sicht summieren“, ist sich Müller-Gemmeke sicher.

Dass die Konsensfindung über europäische Werte und Ziele aufgrund einer zunehmenden Orientierung an nationalstaatlichen Interessen in der jüngeren Vergangenheit gelitten hat, ist den Schülern bewusst. Auf die Frage, mit welchen Konsequenzen ein Staat zu rechnen habe, der demokratischen Ansprüchen nicht gerecht wird, weiß auch Müller-Gemmeke keine zufriedenstellende Antwort. Denn Sanktionen seien dem Klima grundsätzlich abträglich; vielmehr sollten finanzielle Anreize geschaffen werden, um kooperatives Verhalten zu belohnen. Letztlich bleibe allerdings bei Verstößen gegen demokratische Grundsätze nur die Klage vor dem Gerichtshof. „Hier besteht aber das Problem der geforderten Einstimmigkeit“, erklärt Müller-Gemmeke. „Weder Polen noch Ungarn würden sich hier in den Rücken fallen.“ Alternativ könne der auf sieben Jahre angelegte Haushaltsplan für diese Länder Einschränkungen enthalten. „Das ist aber gerade für die ärmeren Länder ein herber Schlag.“

Dieser wachsenden Uneinigkeit zu begegnen, dürfte in Zukunft die größte Herausforderung der EU sein. Und dabei sei die Union für die anwesenden Schüler doch eine Selbstverständlichkeit: „Die können sich ein Europa ohne Freizügigkeit überhaupt nicht vorstellen“, sagt Christa Rasp, die gemeinsam mit Katrin Schütze ihre Schüler im Unterricht auf die Diskussionsrunde vorbereitet hat. „Sie kennen überhaupt nichts anderes.“