Vordere Alb EU-Mittel für Kelten-Erlebnispfad

Region / Alexander Thomys

Wie mehrfach berichtet, wollen die drei Gemeinden Hülben, Grabenstetten und Erkenbrechtsweiler mit dem Heidengrabenzentrum ein interkommunales und landkreisübergreifendes Projekt umsetzen. Ein Teil davon ist der Kelten-Erlebnis-Pfad (KEP), der das kulturelle und naturhistorische Erbe der Region am Heidengraben – einstmals die größte keltische Siedlung auf dem europäischen Kontinent – erschließen und vermitteln soll.

Eine erste Hürde hat der Kelten-Erlebnis-Pfad nun bereits erfolgreich genommen. Das Regionalmanagement des europäischen Förderprogramms Leader hat sich für eine Förderung des Projektes entschieden. 245 000 Euro sind für die Vordere Alb vorgesehen. Ganz sicher ist indes noch nicht, dass die erhoffte Förderung tatsächlich auf die Alb fließt. „Noch besteht kein rechtlicher Anspruch auf die Fördermittel“, erklärt hierzu etwa Elisabeth Markwardt, Leader-Regionalmanagerin aus Münsingen. Zwar werde auf regionaler Ebene entschieden, welche Projekte förderfähig seien, die eigentliche Entscheidung fällt dann allerdings das Regierungspräsidium als Bewilligungsbehörde. „An diesem zweiten Antrag sind wir gerade dran“, bestätigt Hülbens Bürgermeister Siegmund Ganser. Die Regionalmanagerin macht den beteiligten Kommunen Hoffnung: Es sei nur in seltenen Fällen vorgefallen, dass es seitens des Regierungspräsidiums „in der Vergangenheit kleinere Reduzierungen“ gegeben hätte.

Der KEP wird auf einer Strecke von rund 5,5 Kilometern zu insgesamt acht Wissens-, Erlebnis- und Mitmachstationen führen. Dem „Mehr-Sinne“-Prinzip folgend werden alle Informationen sowohl haptisch, visuell als auch auditiv vermittelt. An den Stationen können Besucher Wissenswertes über die Kelten, den Heidengraben und das Unesco-Biosphärengebiet Schwäbische Alb erfahren. Alle Informationen sind dabei entweder mittels einer kostenfreien Applikation über Tablets und Smartphones oder über ein Faltblatt erhältlich. Für die App ist vorgesehen, mit einer sogenannten „Augmented Reality“ ein möglichst reales Bild der keltischen Lebenswelt wiederzugeben – mithilfe computergenerierter Bilder, Schemata und Videosequenzen werden die Besucher durch Zeit und Raum geführt.

Um die Möglichkeit zur kontinuierlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sicherzustellen, werden die drei Gemeinden einen besonderen Service anbieten – in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen wie zum Beispiel dem Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg oder dem Behindertenbeauftragten des Landkreises Reutlingen. Menschen mit Behinderungen können sich bei der Geschäftsstelle Erlebnisfeld Heidengraben in Hülben für eine kostenlose und individuelle Führung anmelden.

Hartmut Schrenk, Leader-Beiratsmitglied und ehemaliger Vereinsvorsitzender des TSV Gammertingen, äußerte in der Sitzung: „Der KEP ist ein zukunftsweisendes Projekt, das die beantragte Förderung voll verdient hat, denn das Projektdesign und die geplante Umsetzung sind bestens aufgearbeitet – großes Kompliment. Mit der Einbindung von Schulen kann eine Identifizierung mit dem Projektthema in einer lebendigen und handlungsorientierten Heimatkunde ihren Ausgang nehmen.“ Bis am Heidengraben die Arbeiten am Kelten-Erlebnis-Pfad auch praktisch beginnen, wird es indes noch eine Weile dauern. „Bis körperlich etwas geschafft werden kann, müssen wir noch eine Weile warten“, prophezeit etwa Bürgermeister Siegmund Ganser. Und doch: Fließen die 245 000 Euro, kommt das Projekt ein ganzes Stück weiter.