Die Woche Peter Kiedaisch über den Jugendgemeinderat Es leben die alten Jungen

Metzingen / Peter Kiedaisch

Metzingen hat einen neuen Jugendgemeinderat. Zwei Jahre waren die Vorgänger, 18 jungen Frauen und Männer, im Amt, und erstmals überhaupt hat dieses Gremium kommunalpolitische Spuren hinterlassen. Das ist unbedingt erwähnenswert, denn Jugendgemeinderäte gibt es in der Stadt seit dem Jahr 2000. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz früherer Generationen schmälern zu wollen: Was die Jugendlichen in den vergangenen zwei Jahren geschultert haben, macht Hoffnung auf frischen Wind, auch hinsichtlich der anstehenden Kommunalwahlen im Mai. Eigentlich hat der Jugendgemeinderat nur eines seiner Ziele verfehlt: eine grandiose Party zu organisieren, weil dafür gar keine Zeit war. Dabei gehörte das zum Kerngeschäft früherer Jugendvertretungen, und das gilt nicht nur für Metzingen. Dass das Leben manchmal aber mehr Einmischung verlangt, hat die Bäderdiskussion gezeigt. Als nach Bürgerbeteiligung und Ratsbeschluss die Stimmung zu kippen drohte und das von der Jugend favorisierte Kombibad in einem Bürgerentscheid unterzugehen drohte, stand der Jugendgemeinderat parat. Nicht polemisch oder gar beleidigend, was man diesen jungen und politisch gänzlich unerfahrenen Schülern durchaus hätte verzeihen müssen, nein, das Gegenteil war der Fall. Ihre Vertreter brachten sich in Diskussionen ein, sprachen vor großen Menschenmassen als Gastredner während öffentlicher Gemeinderatssitzungen, sie versuchten an Infoständen auf dem Marktplatz Andersdenkende zu überzeugen. Sie gingen an Schulen und informierten auch auf sachlicher Ebene ihre Altersgenossen, die ohne dieses Zutun möglicherweise gar nie erfahren hätten, worum es bei der Bäderdiskussion überhaupt ging. Freilich war das Thema wie zugeschnitten für junge Menschen, doch der geradlinige Weg und das Einhalten demokratischer Gepflogenheiten macht den nun aus dem Amt scheidenden Jugendgemeinderat zu den Gewinnern der vergangenen zwei Jahre. Als Alexandra Heeger kürzlich während der Sitzung des Metzinger Gemeinderats im Namen ihrer Kollegen Bilanz zog, zogen die etablierten Stadträte reihenweise den Hut. Metzingens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler machte den Anfang: „Ich habe selten eine solche Präsenz des Jugendgemeinderats erlebt.“ Die Neuen werden es in dieser Hinsicht schwer haben. Aber so ist es halt: Manchmal wird man an seinen Vorgängern gemessen.