Metzingen Es ist vorbei

Metzingen / kid

Was war das? War das die Weltmeisterschaft, auf die sich Millionen in diesem Land gefreut haben? Sie ist vorbei, was hunderte Gästen im Metzinger Achtender nicht geschmeckt hat, abzüglich derer, die Südkorea die Daumen drückten. Von Anfang an kam keine Stimmung auf in diesem eigentlich für ein Public Viewing wie geschaffenem Ambiente. Der Laden war voll, aber was auf der Videoleinwand zu sehen war, blieb lauwarmer als abgestandenes Bier. Natürlich wurde die Taktik, vor allem aber die Aufstellung des Bundestrainers kritisiert. Doch wen interessiert das heute noch? Das Leben geht weiter. Diese Mannschaft hat uns einige Jahre viel Spaß bereitet. Jetzt hat sie sich weggebeamt: in die Vergangenheit.