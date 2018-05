Pliezhausen Es groovt im Forum

Pliezhausen / swp

Kürzlich hatten die Instrumentalanfänger ihren ersten Auftritt im Forum P4, die Stage-Party – dem Konzert des Fachbereiches Pop-Rock.

Viele musikalische Höhepunkte

Gespielt wurde im Konzertsaal des neuen Musikschulgebäudes. Tontechniker Daniel Metzger hatte den Bühnenhintergrund mit schwarzen und weißen Stoffbahnen verschönert. Das dahinter steckende Ziel, den Sound im Saal bei elektrisch verstärkter Musik zu dämpfen und positiv zu beeinflussen, wurde dadurch erreicht. Zur Eröffnung spielte die Band „Treasure“ mit den Sängerinnen Lea Gammerdinger und Franka Böhm das Lied „Photograph“ von Ed Sheeran. Fachbereichsleiter Cornelius Fritz begrüßte danach die zahlreichen Gäste und versprach ein buntes Programm mit grooviger Musik.

Die Besetzungen der einzelnen musikalischen Beiträge waren explizit für dieses Konzert von den Lehrern Cornelis Fritz (Keyboard, Vocal Coaching), Till Müller-Kray (Schlagzeug), Niclas Schmied ( Schlagzeug, Percussion), Uwe Rasch (E-Gitarre, Bass) und Hella Scherer (Popgesang) zusammengestellt worden. So ergab sich ein bunt zusammengewürfeltes Programm, bei dem auch die jüngsten Schüler einbezogen wurden. Ein absoluter Höhepunkt des ersten Teils im Programm war „Beat it“ von Michael Jackson, das von Jennifer Gange und Hella Scherer gesungen wurde.

Die Bewirtung im Foyer hatte der Musikverein übernommen. Nach der Pause ging es lautstark mit dem Percussionensemble weiter, bevor die Hits „The Scienist“, „Don’t look back in Anger“ und „Boulevard of broken Dreams“ erklangen. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war eine längere Sequenz aus den monumentalen Rockstücken von „Dream Theater“. Präsentiert von vier Schülern, die diese höchst anspruchsvolle Rockmusik selbstständig für das Abi-Konzert im BZN einstudiert hatten.