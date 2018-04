Gemeinderat Es geht um die Zukunft der Bäder

Metzingen / swp

Seit einigen Monaten diskutieren die Metzinger über die Zukunft ihrer Bäder. Nach einer groß angelegten Umfrage, an der sich alle Metzinger beteiligen konnten, folgte in diesem Frühjahr die Konsensuskonferenz. Sie setzt sich aus 20 Metzingern zusammen, die zufällig ausgewählt worden sind, aber einem repräsentativen Querschnitt der Einwohnerschaft entsprechen. Die Konferenz befasste sich zwei Tage lang intensiv mit der Zukunft der Bäder. Dabei konnten sie auch den Rat von Experten einholen. Außerdem erhielten sogenannte Schlüsselakteure, wie etwa Schulen und Vereine, die Möglichkeit, eine Stellungnahmen abzugeben. Am Ende des Prozesses steht nun eine Empfehlung an den Gemeinderat. Diese Empfehlung wird den Stadträten am kommenden Donnerstag, 19. April, in der Gemeinderatssitzung überreicht. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Die Übergabe der Empfehlung erfolgt gleich zu Beginn der Sitzung, davor stehen lediglich Bekanntgaben sowie die Bürgerfragestunde auf der Tagesordnung.

Schuppen im Weimerstal

Des Weiteren befassen sich Räte am Donnerstag mit der Umgestaltung der Reutlinger Straße zwischen Wilhelmstraße und Eichbergstraße. Außerdem geht es um die Umstufung von Kreisstraßen und Stadtstraßen. Ebenfalls Thema ist der Bebauungsplan für die Geräteschuppenanlage Weimerstal II. Hier geht es um den Aufstellungsbeschluss sowie um die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden. Weiterhin befasst sich der Rat mit der Gründung eines Zweckverbandes. Außerdem berät das Gremium über eine Doppik-Lenkungsgruppe sowie über den Bericht über die Kindertagesbetreuung 2018, über die Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten in den Jahren 2018/19 und über Elternentgelte für die Kindertagesstätte 2018/19. Auf der Tagesordnung des Rates stehen auch Bauanträge, Arbeits- und Liefervergaben sowie sonstige Verwaltungsangelegenheiten.