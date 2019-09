Die Betreiber der Motorworld Manufaktur Metzingen laden alle Partyhungrigen aus Metzingen und Umgebung zu einem spektakulären Event ein. „Die Party“, die am 21. September um 21 Uhr ihre Tore öffnet, sorgt in den alten Schmiedehallen in der Auchtertstraße für echtes Festivalfeeling.

Dabei schaffen verschiedene DJs aus aller Welt, Live-Acts, diverse Drinks sowie eine Show aus Licht und Effekten die passende Atmosphäre in der Location. Mit den „You Not Us“ kommt ein aktueller Act aus den deutschen Singlecharts direkt nach Metzingen.

Veranstaltung: „Die Party“

Ihr Remix des Klassikers „Narcotic“ ist seit Wochen überall in Radio und TV zu hören. Gemeinsam mit einem Trompeter werden die „You Not Us“ den Gästen so richtig einheizen. Zudem gastiert DJ und Produzent Topic, der mit Hits wie „Home“ zusammen mit Nico Santos und „Talk to me“ zuletzt für Furore gesorgt hat, erstmalig und exklusiv für die Veranstaltung „Die Party“ in Metzingen.

Als weitere Highlights kündigen die Veranstalter beispielsweise Katya Ostrovski und die Live-Saxophonistin Alina, die extra aus der Ukraine anreisen, sowie den Stuttgarter Club-DJ Ocean Seven an. Eingeladen sind alle Feierwütigen ab 18 Jahren, um bis um fünf Uhr in der Frühe gemeinsam zu feiern. Ein Special ist die Onlineabstimmung für die Musik auf dem zweiten Dancefloor – hier wird das Team der „Mulito DJs“ für die richtige Partystimmung sorgen.

Offizielles Afterevent des MudMates-Laufs

www.die-party.com und an der Abendkasse. Weitere Informationen stehen auf den Social-Media-Kanälen www.instagr.am/die_party oder www.fb.com/DiePartyDeutschland zur Verfügung. „DIE PARTY“ ist gleichzeitig das offizielle Afterevent des MudMates-Laufs. Alle Teilnehmer und Zuschauer sind bereits ab 17 Uhr dazu eingeladen, den Abend bei chilligen Summerbeats und Saxophon-Musik auf dem Außengelände der Motorworld Manufaktur Metzingen ausklingen zu lassen oder als Warm-Up für „DIE PARTY“ zu nutzen. Foodtrucks und eine Bar sorgen für die passende Verpflegung.

