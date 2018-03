Gemeinderat Es bleibt bei der Einzefalleintscheidung

Bempflingen / Von Anja Weiß

Zwei Anträge auf Unterstützung von Vereinen sind dem Gemeinderat in den vergangenen Monaten vorgelegt worden: Einmal hat der Musikverein um Beteiligung an den Kosten für neue Uniformen gebeten, ein paar Wochen später hatte der Schützenverein dasselbe Ansinnen. In beiden Fällen hat der Gemeinderat zugestimmt, zehn Prozent der Kosten zu übernehmen und die Vereine auf diese Weise zu unterstützen.

Lieber ein Gesamtkonzept

Das hat die SPD/U.B.-Fraktion zum Anlass genommen, um einen Antrag zu stellen, dass „ein Konzept einer Förderrichtlinie für örtliche Vereine“ erarbeitet wird. Ziel sei es, die Vereine künftig gemäß einer allgemeinen und verbindlichen Vereinsförderung zu fördern und damit von weiteren Einzelfallentscheidungen abzusehen. Dies führte Gemeinderat Volker Hasenberg in der Sitzung am Montag noch weiter aus. So wolle man nicht nur die Vereine unterstützen, die an die Gemeinde herantreten, sondern generell mehr Hilfe anbieten. „Darum sollten wir ein Gesamtkonzept erarbeiten“, so der Wunsch der Fraktion. Man könne gemeinsam überlegen, wie es gelingen könnte, das Engagement der ehrenamtlich Engagierten zu fördern und zwar gerechter und einheitlicher als dies bisher der Fall sei.

Derzeit gilt in der Gemeinde die Regelung, dass den Vereinen für den Übungsbetrieb die öffentlichen Einrichtungen kostenfrei zur Verfügung stehen. Zudem wird ihnen das Dorfgemeinschaftshaus für eine Veranstaltung kostenfrei überlassen. Über weitere Anträge entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall. Diese Regelung gilt seit mehr als 40 Jahren, und in dieser Zeit musste das Gremium über weniger als 20 Fälle entscheiden, eine überschaubare Zahl also.

Darum lautete der Vorschlag der Verwaltung, die bisherige Regelung beizubehalten. Das Problem sei außerdem, dass es nie völlig gerecht zugehen werde, wie Bürgermeister Bernd Welser erklärte. „Alles unter einen Hut zu bringen, halten wir für sehr schwierig“, so Welser. Allen Belangen könnte man trotz Richtlinie nicht gerecht werden, dafür brauche man weiter Einzelfallentscheidungen, also könne man die bisherige Regelung beibehalten. Die Befragung anderer Gemeinden habe zudem ergeben, dass die Vereinsförderung sehr individuell gehalten wird, von gar keiner Förderung bis hin zu ausgearbeiteten Kriterienkatalogen.

Vor diesem Arbeitsaufwand warnte Gemeinderat Hans Reitermayer (FWV). Zudem gebe es Vereinigungen, an denen auch andere Gemeinden beteiligt sind, da sei dann die Frage, wo man mit der Förderung anfangen und wo aufhören soll. „Die Vereine sind zufrieden, alles läuft super“, betonte er. Auch sein Fraktionskollege Jens Hartlieb sprach sich für die bisherige Regelung aus, feste Fördersätze würden per Gießkannenprinzip verteilt, davon profitiere keiner. Feste Fördersätze seien nicht die Absicht des Antrags gewesen, erwiderte Frank Michaelis, vielmehr ging es darum, eine Art Steuerung zu schaffen, um unerquickliche Diskussionen zu vermeiden.

Der Antrag aber wurde mehrheitlich abgelehnt, sechs sprachen sich dafür aus, neun dagegen. Das heißt, es bleibt alles beim Alten: Die öffentlichen Gebäude, inklusive Dorfgemeinschaftshaus, dürfen von den Vereinen genutzt werden und wenn besonderer Bedarf besteht, bleibt die Möglichkeit für eine Einzelfallentscheidung.