Grafenberg Erster Kirchbesen in der Zehntscheuer

Grafenberg / Anne Laaß

Es ist wohl ein eher spontaner Kirchbesen in Grafenberg gewesen, so drückte sich Ideengeber Reinhard Euchner jedenfalls aus. „Wir haben uns überlegt, wie wir Geld für die Stelle des Jugendreferenten erwirtschaften können“, beschreibt der 44-Jährige den Grundgedanken. Seit etwa einem halben Jahr arbeitet Raphael Haag als Referent für die evangelische Kirchengemeinde. Die zunächst auf zwei Jahre festgelegte Projektstelle soll, mit Hilfe des Kirchbesens, danach zu einer Anstellung ausgeweitet werden. Der Erlös aus dem Besen ist eine Möglichkeit, diesen Plan in die Tat umzusetzen.

Jugend bewirtet mit

Und so ist es wenig überraschend, dass die Jugendmitarbeiter die Bewirtung übernehmen. „Das Durchschnittsalter der Helfer liegt bei 25 Jahren“, sagte Euchner. Aber das passe, schließlich würde das Geld für die Jugendarbeit verwendet werden. Unter den Helfern sind eben jene Gemeindemitglieder, die sonst in der Jungschar und dem Jugendkreis tätig sind. Am Montag startete der Kirchbesen dann in seine Jungfernfahrt. Entstanden ist er vor einiger Zeit und wurde nun umgesetzt. „Wir haben überlegt, welche Möglichkeiten wir haben“, so das Kirchengmeinderats­mitglied weiter. So stellten sich die Grafenberger der Herausforderung und bieten noch bis Freitag verschiedene Vesperdelikatessen an. Und das alles in einem „schönen Ambiente“, der Zehntscheuer.

Hier sei nicht nur die Nähe zur Michaelskirche gegeben, sondern auch die passende Atmosphäre für das Vorhaben. So nutzen die Gäste nicht nur die auf Spendenbasis angebotenen Speisen, sondern auch die Zeit, um den Abend bei allerlei Gesprächen ausklingen zu lassen. Einer der jüngeren Gäste nutzt das, um sich noch einen Nachschlag zu holen. Herzhaft beißt er in ein Würstchen und kommentiert die Frage, ob es schmeckt mit einem Kopfnicken. Angeboten werden unter anderem Wurstsalat, Käse, Leber- und Blutwurst, Landjäger sowie Getränke und Ochsenmaulsalat. „Der ist schon aus“, erzählte Euchner am Montag. „Damit hätten wir nicht gerechnet“, so der 44-Jährige weiter. Fehlen dürfen auch nicht das Backhausbrot und das Grafenberger Bier. Die Sorte eines hiesigen Herstellers wird mit einem Grafenberger Etikett versehen, seinen ersten Auftritt hatte es beim Brünnlesfest.

Die rund 30 Helfer, die das Projekt Kirchbesen stemmen, sind in Schichten eingeteilt. Aufgebaut wurde bereits am Samstag, wie Euchner erzählte. Geholfen haben auch die beiden Söhne, wie sie stolz erklären, während die Jugendmitarbeiter im Hintergrund das Essen vorbereiten. Immer wieder huscht jemand vorbei, sammelt die leeren Teller und Gläser ein. Zu erkennen sind die Helfer auch durch ihre weißen Hauben, die wie kleine Chefkoch-Mützen wirken. Bis zum späten Abend, kurz bevor der Besen das Licht ausmacht, steckt eine Frau den Kopf zur Tür herein: „Kann man sich auch etwas mitnehmen, bis 20 Uhr schaffen wir es nicht?“, fragt sie unsicher. Mit einem Lächeln wird sie willkommen geheißen und Reinhard Euchner machte deutlich: „Wir sind noch länger als 20 Uhr hier.“ Aber selbstverständlich könne sich jeder auch etwas mitnehmen. Die Spendenboxen sind aufgestellt und jeder Cent und Euro ist willkommen. Der erste Abend lockte rund 30 Besucher an, kein schlechter Start für den Kirchbesen.

Gemeinsames Ziel

Wichtig ist es den Organisatoren, dass das Ziel erreicht wird. Zwar sei die Stelle finanzierbar, aber die Jugendmitarbeiter wollen zeigen, dass sie in der Lage sind, ihren Teil beizusteuern. „Die Stelle war ein Traum der Kirchengemeinde“, machte Euchner deutlich und der Kirchbesen unterstützt dieses Vorhaben. Alles was in den kommenden Tagen eingenommen wird, kommt der Stelle zugute und ist eine zusätzliche Absicherung.