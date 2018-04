Region Erste Maibäume ragen in den Himmel

Von Mara Sander

Die ersten Maibäume stehen seit dem Wochenende, auch in Grafenberg, Riederich und Kohlberg. In anderen Orten werden sie erst heute aufgestellt, dem Brauchtum entsprechend am 30. April.

So schmückten früher in vielen Gegenden verliebte Männer in der ersten Mainacht das Haus ihrer Angebeteten mit einer Birke mit bunten Bändern und einem „Maiherz“, um ihre Liebe zu verkünden. Die Wikinger stellten schon vor Jahrhunderten einen „Thorsbaum“ in der Mainacht auf, das war ein hölzerner, mit bunten Blumen geschmückter Pfahl als Symbol für Stärke und Wachstum. Die „modernen“ Gemeinden pflegen die Tradition insofern, als dass sie einen entrindeten Baum mit grünem Reisig und bunten Bändern schmücken, als „Krone“ einen „Tannenbaum“ aufsetzen und ihn mit den Symbolen des örtlichen Handwerks von damals und heute bestücken.

Verbunden wird das Ganze nicht unbedingt mit einem „Tanz in den Mai“, aber mit einem „Maihock“, sozusagen als Auftakt der Grillsaison, denn im Ländle darf die gegrillte „Rote“ dabei nicht fehlen.

In Riederich ging es beim Maibaumstellen am Freitag besonders feierlich zu, denn im Takt zum „Olympiamarsch“ vom Musikverein Riederich wurde der Maibaum ans Rathaus transportiert. Mehr als 200 Zuschauer beobachteten dann das Aufstellen des rund 20 Meter hohen Baumes mit einem Kran.

Riederichs Bürgermeister Tobias Pokrop informierte über die Bedeutung der Zunftzeichen, die am bereits aufgestellten Maibaum angebracht wurden. Seine persönliche Meinung („aus meiner Sicht hat Riederich den schönsten Baum“) quittierten die Bürger mit Beifall.

In Kohlberg wurde fast gleichzeitig der Maibaum aufgestellt, was eigentlich immer im Zweijahresrhythmus und im Wechsel mit dem Kirschenfest erfolgt. Da auch Kappishäusern ein Kirschenfest hat, koordinierte man das jetzt terminlich, so dass das nächste in Kohlberg 2019 stattfindet und der Maihock nun zweimal hintereinander terminiert wurde, um in den gemeinsamen Rhythmus zu kommen.

Bürgermeister Rainer Taigel eröffnete das „erste Frühlingsfest“ im Jahr mit dem Gedicht „Der Maibaum“ des verstorbenen Ehrenbürgers und ehemaligen Bürgermeisters Rolf Winkler. Es endet mit „der Baum, er mög’ für Groß und Klein, Symbol für Glück und Hoffnung sein.“

Danach fing dann der Maihock an, bei dem es einigen Gästen auch nach 22 Uhr nicht zu kühl draußen wurde.

Die Grafenberger stellten ihren Maibaum am Samstagnachmittag auf, und zwar nicht an dem traditionellen Platz an der Ortsbücherei, sondern, wie schon im vergangenen Jahr, an der Kreuzung B 313 mit der Kleinbettlinger Straße auf dem Platz an der Apotheke. An bisherigen Platz steht jetzt das neue Diakoniegebäude.

Bürgermeisterin Annette Bauer konnte dieses kleine Fest privat genießen, denn nicht die Gemeinde, sondern der Handels- und Gewerbeverein (HGV) ist Veranstalter und stellt den Baum traditionell ohne viele Worte auf.

Der HGV lud zum anschließenden gemütlichen Hock hinter der örtlichen Metzgerei ein, wo der Gesangverein bewirtete und damit die Freiluftsaison in Grafenberg eröffnete.