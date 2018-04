Böhringen Erste Jugendsportgala in Böhringen

Böhringen / swp

Am vergangenen Wochenende standen in der Turn- und Festhalle in Böhringen alle Zeichen auf Zukunft: Bereits am Publikum in der gut gefüllten Halle wurde deutlich, dass dieses Fest der Jugend gewidmet war, waren es doch nahezu mehr Kinder und Jugendliche als Erwachsene. Es war schön zu sehen, dass so viele der Einladung der Jugendvertreter gefolgt waren. Sie waren zur ersten Jugendsportgala des TSV Böhringen gekommen.

„Das Ziel dieser Gala ist es“, so Carolin Brandt, die bis zur letzten Hauptversammlung noch das Amt des Jugendleiters des TSV inne hatte, „der Jugendarbeit und den Abteilungen wieder ein Gesicht zu geben, eine Möglichkeit sich zu zeigen, wahrgenommen zu werden und auch endlich einmal wieder über die Abteilungs- und Spartengrenzen hinweg zu sehen, wer was zu bieten hat und wer wo hingehört. Denn auch wenn die Arbeit in den Abteilungen sehr gut läuft, verliert man doch oft die anderen aus den Augen.“

Mit großem Applaus wurden die Akteure auf der Bühne für ihre Auftritte belohnt. Zwei der Breitensportgruppen zeigten ihr Können im Turnen, so schwangen sich die Grundschüler unter und über die Barren und versetzten das Publikum mit mutigen Sprüngen und sogar Rollen und Kopfständen ins Staunen. Die Gruppe ab Klasse fünf wagte sich an das kleine Trampolin und überzeugte mit Drehungen und Salti. Die Skizunft griff, aufgrund von „Schneemangel in der Halle“, so ihr Trainer, zu Bechern und Musik und sorgte mit einem „Cupsong“ für Stimmung. Die Abteilung Mountainbike zeigte über Paletten und ein Leiter, was es heißt, sein Rad auf engstem Raum mit viel Gefühl in der Spur zu halten und verabschiedete sich mit einem spektakulären Sprung mit dem Rad von der Bühne.

Die Ehrungen, die bisher immer zu Beginn der Hauptversammlung durchgeführt wurden, erhielten mit der Jugendsportgala einen schönen und feierlichen Rahmen, auch wenn die Gruppe, die das Sportabzeichen abgelegt hat, dieses Mal vergessen wurde. So standen die jungen Athletinnen und Athleten nicht nur auf der sportlichen Bühne im Rampenlicht, sondern erhielten ihren wohlverdienten Applaus für ihre Leistungen auch auf der Bühne der TSV-Jugend, mitten in ihrem Verein. Wenn man die jungen Sportler sah, wie gespannt sie neben dem Bühnenaufgang gewartet hatten, bis ihre Namen vorgelesen wurden und wie sie auf der Bühne gestrahlt haben, wurde deutlich, wie wichtig diese Ehrungen sind.

Auch die Jugendlichen des Deutschen Roten Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehr waren der Einladung der TSV-Jugend gefolgt und hatten die Möglichkeit sich kurz zu präsentieren. „Unser Ziel, alle Abteilungen und Sparten endlich einmal wieder unter einem Dach zusammenzubringen, haben wir erfolgreich gemeistert und durch die Unterstützung zahlreicher Firmen und Geschäfte aus Böhringen, Römerstein und der Umgebung, gelang es eine große Tombola auf die Füße zu stellen, die kaum Wünsche offen ließ“, bilanzierte Carolin Brandt zufrieden.

Ihren Ursprung hat die Jugendsportgala in abteilungsübergreifenden Familiensporttagen, bei denen immer zwei Abteilungen für einen Einblick in ihr Training sorgten oder auch einfach die Möglichkeit boten mal auszuprobieren und bei denen auch das gemütliche Beisammensein nicht zu kurz kam.

Der Grundstein für eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit wurde mit der Jugendsportgala gelegt, jetzt ist es an den neuen Jugendleitern, Lars Junge und Johannes Haase, darauf in den kommenden Jahren aufzubauen.