Hülben Erschließung am Hülbener Sportplatzbuckel startet

Hülben / Alexander Thomys

Hülben wächst: Die Albgemeinde startete am Montag die Erschließungsarbeiten am Baugebiet Sportplatzbuckel. Zwölf neue Bauplätze entstehen in dem Gebiet, alle sind bereits vergeben. Um sich für Bauwillige zu entscheiden, hatte die Gemeinde eigens ein Bewerbungsverfahren samt Punktesystem eingeführt (wir berichteten). Das Gebiet unterliegt einem Bauzwang und einem Spekulationsverbot, wenn nicht in zwei Jahren gebaut wird, werden die Kaufverträge abgewickelt. „Wir wollen nicht noch mehr unbebaute Grundstücke in der Gemeinde“, erklärt Hauptamtsleiterin Marion Lamparter. Das Baugebiet wird von der Kaltentalstraße her als Sackgasse erschlossen. Derzeit kann die Albgemeinde keine Bauplätze mehr anbieten.