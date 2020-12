In der Ermstalklinik sind weitere Mitarbeitende positiv getestet worden. Insgesamt sind nun 27 Mitarbeitende positiv. Sie sind alle in häuslicher Quarantäne und symptomarm.

Zwei Patienten gestorben

Von den elf Patienten der Altersmedizin wurden bisher fünf Patienten nach Reutlingen verlegt, sechs waren in Bad Urach. Jeweils ein Patient in Reutlingen und in Bad Urach ist leider verstorben. Seit Mittwochnacht gibt es zudem einen positiven Patienten in der Neurophase-B.

Aufnahmestopp verhängt

Als Konsequenz wurde in Abstimmung der Kreiskliniken Reutlingen und des Kreisgesundheitsamt, das vor Ort war, ein Aufnahmestopp für die gesamte Ermstalklinik bis einschließlich 10. Januar beschlossen. Am 8. Januar soll geprüft werden, ob dieser Aufnahmestopp gegebenfalls verlängert werden muss.

Geöffnet haben weiterhin die Zentrale Notaufnahme und die Notfallpraxis. Notfälle werden dort betreut, aber nicht stationär aufgenommen. Patienten müssen nach Reutlingen oder Münsingen verlegt werden.

Alle verschiebbaren Therapien werden außerdem verschoben, in schwerwiegenden Fällen werden Therapien durchgeführt, wenn diese nicht verschoben werden können (etwa Chemotherapien). Die Chirurgische Praxis kann im Normalbetrieb öffnen.

Erweitertes Testkonzept

Zudem wurde das bereits intensivierte Testkonzept nochmals erweitert. So werden nun alle Mitarbeitenden, auch in patientenfernen Bereichen, vor Dienstanstritt mit einem Schnelltest getestet, unabhängig davon ob Symptome vorliegen. Bei einem positiven Ergebnis folgt ein PCR-Abstrich.

Zudem werden alle Patienten mittels PCR-Test zweimal die Woche getestet. Heute wurden alle Patienten der Ermstalklinik abgestrichen, am 1. Januar erneut.

Versorgung sichergestellt

Die Schichten der fehlenden Klinikmitarbeiter werden entsprechend nachbesetzt, die Versorgung der Patienten ist sichergestellt. Vor Ort wurden nochmals die Hygiene- und Abstandskonzepte überprüft und weiter optimiert, die Kantine wurde geschlossen.