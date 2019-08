Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Allen Unkenrufen zum Trotz: Auch nach der Schließung der unfallchirurgischen Abteilung in der Bad Uracher Ermstalklinik bleibt die Bürgerinitiative zum Erhalt der Ermstalklinik, die sich im Zuge der Diskussion um die Schließung der Station gebildet hat, weiter aktiv.

Bertelsmann Klinik-Studie Bamberg: Wenig Zukunftschancen für Ermstalklinik und Albklinik Der Tübinger Uniklinikums-Chef Michael Bamberg sieht wenig Chancen für kleinere Häuser wie das in Bad Urach und das in Münsingen.

Kleinere Standorte - wenig Zukunftschancen?

Die Sorgen um die langfristige Zukunft der Klinik wurden zuletzt ja auch durch eine Studie der Bertelsmann-Stiftung befeuert, welche eine starke Verringerung der deutschen Klinikzahlen propagierte (wir berichteten) und kleineren Standorten wie der Ermstal- oder der Albklinik wenig Zukunftschancen einräumte.

Beim letzten Treffen im Juli nach der Kommunalwahl wurde durch die Mitglieder der Bürgerinitiative viel und engagiert diskutiert, heißt es nun in einer Mitteilung. Dabei nimmt die BI auch die Stadtverwaltung und den Landkreis in die Pflicht: Analog zum Mobilitätskonzept könnte nach Ansicht der Bürgerinitiative auch ein Gesundheitskonzept aus kommunaler Sicht erarbeitet werden. Dafür gelte es Fragen zu beantworten: Was bedeutet eigentlich eine Grundversorgung? Ist es ein Raumprogramm für eine Klinik oder bedeutet es, an den Bedürfnissen der Bürger orientiert, eine Daseinsvorsorge für die Raumschaft? Wie wird eine medizinische Schwerpunktbildung gelebt? Wie könnte eine Grundversorgung mit Belegärzten, die ambulante und gegebenenfalls auch teilstationäre Dienste bis 21 Uhr anbieten, gelingen?

Jetzige Stand soll erhalten bleiben

Gut angenommen wird aus Sicht der Bürgerinitiative derweil das Angebot der chirurgischen Ambulanz in einer Praxis, die Räumlichkeiten in der Ermstalklinik als Zweigstelle eingerichtet hat. „Die Chirurgische Ambulanz wird gut angenommen, das ist Fakt! Die Wartezeiten sind teilweise lang“, schreibt die BI.

Konsens bestand in der Bürgerinitiative, dass zumindest der jetzige Stand der medizinischen Versorgung an der Ermstalklinik erhalten bleiben soll.

Doch aus Sicht der Bürgerinitiative stellen sich noch viele weitere Fragen. So wird derzeit die Altersmedizin erweitert. Wo fehlt Personal? Wie sieht das Personal die Entwicklung vor Ort überhaupt? All das sind für die BI spannende Fragen. Weitere gibt es im Hinblick auf die Räumlichkeiten der Klinik. Hält die Ermstalklinik gebäudetechnisch, beispielsweise was die Lüftung anbelangt, modernen Anforderungen stand? Und was passiert mit der leerstehenden Krankenpflegeschule? Wäre diese ein Standort für ein Ärztehaus? Der Blick geht aber auch über Bad Urach hinaus. Wie stellen sich die Bürger eine medizinische Versorgung auch in den umliegenden Gemeinden vor? Wie kann eine Schwerpunktbildung von medizinischer Versorgung in Bad Urach aussehen? Und wie stehen die Krankenkassen zur Ermstalklinik, wie die Durchgangsärzte?

Viele Fragen, die bei den Treffen der Bürgerinitiative lebhaft diskutiert wurden. Allerdings musste die Gruppe bei manchen Fragen auch konstatieren, dass „Expertenwissen in der Gruppe der BI fehlt“. Dieses soll von außen dazu geholt werden. „Was liegt näher, als sich bei der Themen- und Fragenfülle mit anderen Bürgerinitiativen im Land zu vernetzen?“, kündigt die Bürgerinitiative etwa an. Dies wurde bereits begonnen und ein Kontakt nach Calw und nach Rothenburg ob der Tauber hergestellt. Aus der Bürgerinitiative Krankenhaus Calw hat sich inzwischen ein Verein gegründet, der die Klinikstandorte in Calw und Nagold dauerhaft erhalten will. In Rothenburg werden Umstrukturierungsmaßnahmen kritisch von einer Initiative begleitet.

Nächstes Treffen im September

Beim nächsten Treffen der Bürgerinitiative zum Erhalt der Ermstalklinik, das nach der Sommerferienpause für Mittwoch, 18. September, 19 Uhr, geplant ist, tauscht sich die Gruppe dazu aus. Engagierte und Interessierte sind der BI bei allen Treffen willkommen. Der Ort der Veranstaltung wird noch bekannt gegeben.

