Von Montag, 2. bis Sonntag, 15. November 2020 finden im Ermstal Bauarbeiten statt. Aufgrund der umfangreichen Baumaßnahmen wird der Streckenabschnitt zwischen Metzingen (Württ) und Bad Urach gesperrt und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Bahnhof Metzingen komplett gesperrt

Bis 10. November kommt es auch auf der Neckar-Alb-Bahn zwischen Reutlingen und Nürtingen zu Einschränkungen. Im Bahnhof Metzingen werden die Gleise umgebaut und es steht jeweils nur ein Gleis für Zugfahrten zur Verfügung. Am Wochenende 7./8. November muss der Bahnhof komplett gesperrt werden.

● Alle Regionalbahnen der DB Regio AG aus / in Richtung Tübingen enden und beginnen deshalb bis 10. November in Reutlingen, vom 11. bis 15. November in Metzingen. Fahrgäste mit Reiseziel ReutlingenSondelfingen nutzen bitte die Busse

der Linie 7.



● Die Interregio-Express (IRE) der DB Regio AG fallen am 7.+8. November zwischen Reutlingen und Stuttgart aus. Im restlichen Zeitraum kommt es zu leichten Fahrplanabweichungen.

● Zwischen Tübingen und Reutlingen sowie zwischen Tübingen und Herrenberg werden am 7.+8. November zusätzlich Züge eingesetzt.

Haltestellen der Ersatzbusse:

Die Ersatzbusse fahren nicht immer die Haltestellen direkt am Bahnhof an. Der Halt Bad Urach Ermstalklinik entfällt.



► Metzingen Busbahnhof

► Metzingen-Neuhausen Insel

► Dettingen (Erms) Lehen

► Dettingen (Erms) Mitte Bahnhof

► Dettingen (Erms) Freibad

► Dettingen (Erms) Gsaidt

► Bad Urach Wasserfall › Busbahnhof

► Bad Urach Braike › Metzingen

► Bad Urach Busbahnhof





Weitere Infos und die geänderten Fahrpläne sind ab sofort online auf bahn.de sowie im DB Navigator

verfügbar.