In den vergangenen Wochen und Tagen, zuletzt am Dienstag, gab es früh morgens immer wieder lange Gesichter am Bad Uracher Bahnhof. Diejenigen, die die Ermstalbahn nutzen wollten, um in Richtung Metzingen und Reutlingen zu gelangen, warteten vergeblich und mussten stattdessen auf den Schienenersatzverkehr, auf den Bus der DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB), ausweichen, wie uns Leser dieser Zeitung berichteten.

Kein Zug, überfüllter Bus

Einige Fahrgäste hatten allerdings auch hier das Nachsehen, weil sie nicht mehr in den überfüllten Bus gelangten, der wegen Kapazitätsproblemen zudem einige Haltestellen ausfallen lassen musste. Die entstandenen Probleme durch den temporären Ausfall der Ermstalbahn blieben auch der Stadt Bad Urach und der Eisenbahn-Infrastruktur-Gesellschaft ENAG mit Sitz in Bad Urach nicht verborgen. Beide waren und sind Ziel erboster Anrufe. Wie Bürgermeister Elmar Rebmann am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung klar stellte, verantwortet jedoch alleine die RAB mit Sitz in Ulm den operativen Betrieb des Zugverkehrs.

Mangelnde Informationspolitik

Dabei seien es nicht nur die gehäufte Zugausfälle, die Ärger verursachen, sondern auch eine mangelnde bis nicht vorhandene Informationspolitik der RAB. Äußerst kurzfristig – am Vorabend des jeweiligen Tages – sei das Landratsamt über die Ausfälle informiert worden, berichtete Rebmann. Tags darauf erst die Stadt. Die Fahrgäste hingegen erreichte die Informationen erst am Bahnsteig. „Das geht aus unserer Sicht nicht“, kritisierte Rebmann. Mit dieser Botschaft im Gepäck traf er gestern auf Landrat Thomas Reumann, in der Hoffnung, im eine Änderung der Situation zu erwirken.

Freitag erneut Störungen erwartet

Über den Grund für die Zugausfälle kann Rebmann, stand jetzt, nur spekulieren. Krankheitsfälle und damit verbundene Personalengpässe hält er für wahrscheinlich. Sicher ist nur, dass bereits am Freitag mit weiteren Störungen im Verkehr der Ermstalbahn zu rechnen ist. Näheres war gestern, trotz mehrmaliger Versuche dieser Zeitung, von der RAB nicht zu erfahren.