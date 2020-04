Michael Koch hatte eine Wunschvorstellung. „Wenn im Juli die Beschränkungen aufgehoben worden wären, hätte man beim Ermstal-Marathon die ersten Schritte zurück ins normale Leben machen können“, sagt der Abteilungsleiter Leichtathletik der TuS Metzingen und Organisationsleiter der einzigartigen Lauf-Veranstaltung quer durchs Ermstal. Indes schwand die Hoffnung täglich ein bisschen. Der Traum nahm gar Züge eines Albtraums an.

Die Organisatoren waren, was die Planung angeht, „voll im Soll“. „Wir wollen immer möglichst früh sehr viel erledigt haben. Das holt uns jetzt ein“, sagt Michael Koch. So sind die Medaillen, die jedem Teilnehmer umgehängt werden, bereits gestanzt und auf dem Weg ins Ermstal, versehen mit dem genauen Datum, Kostenpunkt um die 4000 Euro. Verschrotten wird man sie aber nicht gleich. Vielleicht finden sich Liebhaber, die sich damit schmücken wollen und bereit sind, einen gewissen Unkostenbeitrag zu entrichten. Die Zeitnahme-Firma wurde ebenfalls schon aktiviert, bei der auch erste Anmeldungen eingegangen sind. Da muss man noch verhandeln. Das Finanzamt wird bei der als Veranstalter fungierenden GbR ebenfalls vorstellig. Insgesamt könnten fast bis zu 10 000 Euro auf der Verlustseite auftauchen – bei pessimistischer Auslegung. Die beliebten Lauf-Shirts waren indes noch nicht bestellt.

Dass auf der Eingangsseite Ebbe herrscht, versteht sich von selbst. Die Rechnungen an die Sponsoren wurden bewusst noch nicht verschickt. Rückmeldungen gab es von dieser Seite trotzdem, nachdem die Absage publik wurde und zwar dergestalt, dass sich Viele nun eben im nächsten Jahr engagieren wollen.

Läuferinnen und Läufer im Übrigen auch, die sich in den sozialen Medien zu Wort meldeten. Man hat Verständnis für die Absage, viele haben diesen Traumlauf aber als Highlight des Jahres auserkoren, sind nun traurig, einer hat sich dort sehr pragmatisch geäußert: „Jetzt habe ich ein Jahr mehr Zeit für die Vorbereitung.“

Verrückt ist es ja schon. Hobbyläufer/innen sind in der Form ihres Lebens, weil sie so viel Zeit fürs Training haben wie noch nie. Und wer sich im Ermstal umguckt, stellt fest, dass die Original-Strecke stark frequentiert ist. Jeder läuft für sich, hat aber Dank diverser Hilfsmittel einen Überblick über den aktuellen Leistungsstand. Michael Koch, der unweit der Strecke residiert, beobachtet zudem, dass Viele das Joggen wieder entdeckt haben, auch weil Fitness-Studios geschlossen sind. „Da hätten sicher Einige mitgemacht“, sagt er. Es hätte, da muss man kein Prophet sein, garantiert wieder eine neue Rekord-Teilnehmerzahl gegeben. Die gab es nämlich bei jedem der elf Rennen. 2700 Laufbegeisterte waren im vergangenen Jahr unterwegs, heuer wäre die 3000-er-Marke ins Visier genommen worden. Erstmals gab es auch ein Angebot für Rollstuhlfahrer.

Alle müssen sich bis 2021 gedulden. Eine Verschiebung hat man zwar ins Kalkül gezogen, letztendlich aber Abstand davon genommen. „Mein Favorit wäre der 3. Oktober gewesen. Es kann aber niemand garantieren, dass dann gelaufen werden darf. Wir hätten weitere Kosten produziert, deshalb haben wir uns für die Absage entschieden. Zudem wäre es schwierig geworden, die Helferschar zu mobilisieren, weil ja alles verschoben wird, zum Beispiel auch Konfirmationen. Und wir brauchen jede Hand“, verdeutlicht Michael Koch.

Plakate und Ausschreibungen gibt es nur im Rechner von Silke Euchner. Da ging noch nichts in Druck, kann vielleicht fürs nächste Jahr umgearbeitet werden. Seit 2008 gibt es den Ermstal-Marathon, der Jahr für Jahr die Massen bewegt. 2014 ist er schon einmal ausgefallen, weil zwei Mitglieder im Organisations-Team plötzlich fehlten. Wie versprochen, blieb die Vakanz kurz. Jetzt hat man es mit einem unberechenbaren Virus zu tun. Nichts ist mehr so, wie es noch vor Kurzem war. Davonrennen kann man ihm nicht. Bleibt nur die Hoffnung, dass es sich alsbald totgelaufen hat.

„Ermstal – da läuft was“ ist vorerst gecancelt

„Ermstal – da läuft was“, der Laufkurs der SÜDWEST PRESSE, der seit fünf Jahren die Teilnehmer für den Ermstal-Marathon bestens präpariert, wird „vorerst gecancelt“, wie sich Organisationschef Michael Koch ausdrückt. Eigentlich sollte er mit einmonatiger Verzögerung am 21. April beginnen, was nun aus bekannten Gründen nicht geht. Der Ermstal-Marathon am 12. Juli wurde abgesagt, ein Laufkurs im Herbst ist aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Sofern sich die Lage bis dahin beruhigt hat. wose