Die Klostation in Neuhausen bleibt in diesem Jahr leider geschlossen. Vandalen hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag das für den Ermstal-Marathon benötigte Dixi-Klo zerlegt. Damit sie nicht auf dem Schaden sitzen bleiben, wären die Veranstalter über Hinweise auf die Übeltäter dankbar.

Das könnte dich auch interessieren: