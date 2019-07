Themen in diesem Artikel Halbmarathon

Viele Läufer in der Region scharren schon mit den Füßen: Am 14. Juli fällt in Metzingen und Bad Urach der Startschuss zum 11. Ermstal-Marathon. Dabei wird den Teilnehmern wieder eine Auswahl an unterschiedlichen Strecken angeboten – je nach Alter und Leistungsstand. Ausrichter sind die Leichtathletik-Abteilungen der TuS Metzingen und TSV Urach 1847 sowie die LG Dettingen/Erms.

Zeitplan, 14. Juli 2019:

9:00 Uhr

Süwest Presse Marathon

ErmstalEnergie Halbmarathon

Volksbank Ermstal-Alb 10 Kilometer

13:00 Uhr

EPflex-Walking/Nordic-Walking



14:45 Uhr

Stadtwerke Metzingen Schülerläufe

Nachmeldung:

Nachmeldungen (+5,00 €) und Ummeldungen (+3,00 € Strecke/Person) sind nur noch am Samstag, dem 13. Juli von 14-17 Uhr und am Sonntag, dem 14. Juli ab 7.00 Uhr in der Metzinger Festkelter möglich.

Rückblick - Das war der Ermstal-Marathon 2018:

Ermstal-Marathon 2018 Ermstal-Marathon 2018: Best of Thomas Kiehl Bilderstrecke öffnen

Streckenverlauf:

Der Streckenverlauf.

© Foto: www.ermstal-marathon.de

Streckenrekorde:

Marathon

Frauen: 2:59:46 Stunden - Dorothea, Frey (2008)

Männer: 2:31:21 Stunden - Asfaw Birhanu (2013)



Halbmarathon

Frauen: 1:20:26 Stunden - Sabrina, Mockenhaupt (2018)

Männer: 1:10:46 Stunden - Markus, Ruopp (2009)



10km-Lauf

Frauen: 0:34:59 Stunden - Sabrina Mockenhaupt (2015)

Männer: 0:31:02 Stunden - Timo Göhler (2018)

Die Strecke 2016 im Zeitraffer:

Youtube

Parkmöglichkeiten:

Dettingen

Bahnhof, Bahnhofstraße

Metzingen

Eisenbahnstraße Konrad-Adenauer-Platz 2, Öschsporthalle, Noyon-Allee



Bad Urach

Ermstalhalle, Immanuel-Kant-Straße

Umkleiden / Duschen:

Metzingen

Öschhalle 1 und 2 (Noyon-Allee, hinterm Bahnhof, durch die Unterführung)



Bad Urach

Ermstalhalle

Dettingen

Uhlandhalle

