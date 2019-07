Am heutigen Sonntag, den 14. Juli ist es soweit: Der 11. Ermstal-Marathon steht an. Zeitgleich mit dem Startschuss auf dem Metzinger Kelternplatz um 9 Uhr starten in Bad Urach die Zehn-Kilometer-Läufer. Die Walker und Nordic-Walker starten um 13 Uhr auf dem Marktplatz in Dettingen und absolvieren rund 7,5 Kilometer bis Metzingen. Ab 14.45 Uhr beginnen die Schülerläufe.

Ergebnisse:

Volksbank Ermstal-Alb 10 Km

>>>

ErmstalEnergie Halbmarathon

>>>

Südwest Presse Marathon

>>>

Wir berichten ab 9 Uhr mit einem Liveticker. Allen Läufer viel Erfolg!

+++ Pia Holzer siegt vor Katrin Kommer im Frauen-Halbmarathon +++

10:30 Uhr: In einer Zeit von 1:29,17 holt sich Pia Holzer (BSG Festo Esslingen) vor Katrin Kommer (aurach Steuerberatung) den Sieg. „Das war eine traumhafter Lauf für meine Vorbereitung auf den Berlin-Marathon. Das Rennen lief optimal und wir haben uns vorne gegenseitig gepusht“, erklärt Siegerin Pia Holzer.

+++ Simon Stützel gewinnt den Halbmarathon +++

10:01 Uhr: In einer sensationellen Zeit von 1:09,01 Minuten siegt Simon Stützel (LG Region Karlsruhe) vor Timo Göhler 1:11,41 Minuten beim ErmstalEnergie Halbmarathon.

+++ Katja Fischer siegt knapp vor Sabrina Mockenhaupt bei den Frauen (10 km) +++

9:36 Uhr: Katja Fischer (LAV Stadtwerke Tübinen gewinnt in einer Zeit von 35:08 Minuten, knapp vor Sabrina Mockenhaupt (aurach Steuerberatung) 35:09 Minuten. „Ich freue mich riesig. Sabrina und ich haben uns während des Laufes immer wieder gegenseitig gepusht und ich bin sehr zufrieden“, so die Siegerin Katja Fischer.

Die Zweite Sabrina Mockenhaupt (links) und die Siegerin des 10-KM-Laufs Katja Fischer.

© Foto: Luisa Scheurer

+++ Dominik Notz gewinnt 10 km +++

9:31 Uhr: Mit einer Traumzeit und neuem Streckenrekord von 30:51 Minuten gewinnt Domink Notz (Heusel Running) den 10 Km-Lauf. „Es ist ein tolles Gefühl auf meiner Trainingsstrecke zu gewinnen. Vor dem Start war ich tatsächlich etwas nervös, weil doch viele Freunde und Bekannte an der Strecke waren. Im Verlauf des Rennens war aber alles entspannt und ich habe die Zeit nie aus den Augen verloren.

Dominik Notz gewinnt die 10 km in 30:51 Minuten.

© Foto: Luisa Scheurer

+++ Startschuss! Der 11. Ermstal-Marathon läuft +++

9:00 Uhr: Pünktlich eröffnete Metzingens OB Dr. Ulrich Fiedler den 11. Ermstal-Marathon. Zeitgleich mit dem Startschuss auf dem Metzinger Kelternplatz starteten in Bad Urach die Zehn-Kilometer-Läufer.

+++ Die letzten Vorbereitungen +++

8:50 Uhr: Die Läufer machen sich warm und bereiten sich auf den Start vor.

Die Läuferinnen und Läufer mit den letzten Vorbereitungen.

© Foto: Luisa Scheurer

+++ Metzingens OB Fiedler wird den Lauf starten +++



Auf dem Metzinger Kelternplatz macht sich OB Dr. Ulrich Fiedler bereit den 11. Ermstal-Marathon zu starten.



Metzingens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler im Gespräch kurz vor dem Start.

© Foto: Luisa Scheurer

Das könnte dich auch interessieren: