Wie jedes Jahr benötigt die Ermstal-Energie Dettingen zum Jahresende die Zählerstände Gas und Wasser. Leider macht es die Corona-Pandemie notwendig, persönliche Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Aus diesem Grund werden die Ableser dieses Jahr nicht – wie gewohnt – persönlich vorbeischauen. Alle Kunden der Ermstal-Energie Dettingen werden in den nächsten Tagen ein Schreiben und eine Ablesekarte erhalten.

Man bittet darum, den aktuellen Zählerstand (Wasser- und gegebenenfalls Gas) selbst abzulesen und bis spätestens 7. Dezember zu übermitteln. Entweder auf dem postalischen Weg (Ermstal-Energie Dettingen, Kappishäuser Straße 49), per Telefon (0 71 23) 7 20 75 56 oder (07123) 7 20 75 57 (Eine Meldung ist von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr möglich, zusätzlich am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 17 Uhr). Auch per Fax können die Zählerstände eingeschickt werden, unter der Nummer (0 71 23) 7 20 75 70 oder aber digital per E-Mail an: service@ermstalenergie.de