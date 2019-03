Zum vierten Mal veranstaltet die SÜDWEST PRESSE das Fitness-Training „Ermstal – da läuft was“. Die Leichtathleten der TuS Metzingen (Laufen) sowie der Skizunft Metzingen (Nordic Walking) stellen die Trainer. Es wird verschiedene Trainingsgruppen geben, sodass vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen jeder Hobbysportler auf seine Kosten kommt.

Metzingen Ermstal- da läuft was Seit Monaten haben die Jogger und Nordic Walker der SÜDWEST PRESSE Laufaktion trainiert.

Am Mittwoch, 13. März, stellen die Trainer sich und ihre Programme in der Festkelter vor. Hier kann sich jeder unverbindlich und kostenfrei über die Kurse informieren. Anmeldeschluss ist dann der 22. März, ehe am Dienstag, 26. März, im Metzinger Otto-Dipper-Stadion die erste Trainingseinheit stattfindet.