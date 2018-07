Metzingen Ermskanal wird ausgebaggert

Metzingen / Regine Lotterer

Die Stadt drückt beim Hochwasserschutz mächtig aufs Tempo: Ab Mitte August lässt sie den Ermskanal an drei Stellen bis zur Sohle ausbaggern. Starten sollen die Arbeiten nach derzeitigem Stand an der Brücke in der Römerstraße. Ebenfalls zum Einsatz kommt der Bagger an den Brücken in der Mühlstraße und in der Reutlinger Straße. Damit, so hoffen die Verantwortlichen, sind die Anlieger des Ermskanals deutlich besser vor Hochwasser geschützt als bislang. „Uns war klar, dass wir so schnell wie möglich etwas tun müssen, um größtmögliche Sicherheit zu schaffen“, sagt Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler. Wiewohl er zugleich betont: „Einen hundertprozentigen Schutz gegen diese Starkregenereignisse kann es nicht geben.“

