Kappishäusern Erlebnisreich für die ganze Familie

Kappishäusern / swp

Alle in Kappishäusern aktiven Vereine und Gruppen laden am Sonntag, 10. Juni, zum Mönchlesfest ein. Die fünfte Ausgabe des Kappiser Dorffestes findet bei jedem Wetter im und rund um das Bürgerhaus statt. In lockerer Folge wird wieder ein vielseitiges Programm geboten.

Abwechslungsreiches geplant

Nach dem ökumenischen Gottesdienst um 9.45 Uhr in der Kirche eröffnen Bürgermeister Matthias Bäcker und Ortsvorsteher Dietmar Freudenberg das Fest ab 11.30 Uhr. Danach verteilt sich das Programm für Jung und Alt auf den ganzen Tag: Musik für jeden Geschmack, Oldtimertreffen des Neuffener Bergpreises am frühen Nachmittag, Fahrten mit dem Feuerwehrauto, die Kinder auf der Bühne, Spielstraße und vieles andere, machen Bürgerhaus und Brunnenstraße wieder zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Wie immer erwartet die Besucher auch ein vielfältiges Angebot an Essen und Trinken. Ob schmackhafte heimische Gerichte oder Kaffee und Kuchen am Nachmittag: Den Gästen des Mönchlesfestes wird vieles geboten, was diesen Sonntag zum Festtag macht. Und auch dieses Mal gibt es wieder das Mönchleströpfle – den Wein extra zum Mönchlesfest 2018 – eingeschenkt von den „Original Kappiser Mönchen“.

Info Ein kleiner Tipp der Organisatoren: Wer Interesse hat, entscheidet sich für eine Fahrradtour, einen Spaziergang oder eine Wanderung zum Mönchlesfest nach Kappishäusern.